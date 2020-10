Aasta ettevõte on Nortal.

Žürii valis aasta ettevõtteks Nortali selle heade majandusnäitajate ja kõrge palgataseme tõttu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti tõi žürii välja, et kuigi tegemist on Eesti mõistes suure ettevõttega, on Nortal endiselt võimeline kasvama.

Nortal ehitab ja müüb erinevaid andmesüsteemide lahendusi üle terve maailma.