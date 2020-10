Kõrgõzstani president Sooronbaj Džeenbekov väljendas reedel oma kodulehele postitatud avalduses valmisolekut tagasi astuda, et teha lõpp valimisjärgsele kaosele selles Kesk-Aasia riigis.

Džeenbekovi sõnul on taanduma kohe, kui uute valimiste kuupäev on kindlaks määratud ning parlament ja presidentuur on muudatused valitsuses heaks kiitnud.

"Kui legitiimne täitevvõim on kinnitatud ja me oleme taas seaduslikkuse rajal, olen ma valmis lahkuma Kõrgõzstani vabariigi presidendi ametikohalt," lausus ta.

Džeenbekov rahuldas valitsuse tagasiastumise palve

Džeenbekov kirjutas reedel alla valitsuse tagandamise seadlusele, edastas tema pressiteenistus.

"Kõrgõzstani president allkirjastas seadluse, millega ta rahuldas peaminister Kubatbek Boronovi tagasiastumisavalduse. Kõrgõzstani valitsus arvatakse tagasi astunuks," seisis teates.

Tagasiastunud valitsuse liikmed jätkavad oma kohustuste täitmist kuni uue valitsuse moodustamiseni.