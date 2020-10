Arst: Trump peaks alates laupäevast suutma osaleda avalikel üritustel

USA president Donald Trump peaks alates laupäevast olema suuteline osalema avalikel üritustel, teatas neljapäeval Valge Maja arst, lisades, et riigipea on allunud COVID-19 ravile äärmiselt hästi.

Laupäeval möödub Trumpi koroonadiagnoosist kümme päeva.

"Ravimeeskonna arenenud diagnostika põhjal ootan täielikult, et presidendil on siis turvaline naasta avalikele üritustele," ütles tema arst Sean Conley.

Trump veetis enne esmaspäeval Valgesse Majja naasmist kolm päeva haiglas. Valgest Majast endast on aga saanud COVID-19 kolle, kümned presidendile lähedased isikud on andnud positiivse koroonaproovi.

"Üldiselt allus ta ravile äärmiselt hästi, tõendeid kahjulike kõrvaltoimete kohta ei ole," märkis Conley.

Diagnoosi panekust saadik on Trump saanud eksperimentaalset antikeharavi, viirusevastast ravimit remdesiviiri ja steroid deksametasooni.

Vaid 26 päeva enne 3. novembri valimisi soovib demokraat Joe Bidenist arvamusküsitlustes maha jääv president tungivalt naasta kampaaniarajale.

Trump soovib korraldada laupäeval kihutuskoosoleku Floridas

Trump ütles neljapäeva õhtul usutluses Fox Newsile, et soovib jätkata kampaaniat juba laupäeval, ja teha seda ilmselt Floridas.

"Ma arvan, et ma püüan korraldada kihutuskoosoleku laupäeva õhtul, kui meil on küllalt aega see kokku panna, kuid me tahame korraldada kogunemise tõenäoliselt laupäeva õhtul Floridas," lausus ta intervjuus Sean Hannityle.

Trump lisas, et võib korraldada veel ühe kampaaniaürituse pühapäeval Pennsylvanias.

"Ma tunnen end nii hästi," ütles ta pärast seda, kui arst oli näidanud talle rohelist tuld avalikel üritustel osalemiseks juba sel nädalavahetusel.