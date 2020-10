Taliban soovib Trumpi tagasivalimist presidendiks

Mujahidi sõnul loodab Taliban, et Trump võidab valimised ja viib oma plaanide järgi USA väed Afganistanist välja. Mujahid sõnas, et mujal võidakse Trumpi halvasti suhtuda, kuid Taliban peab teda terve mõistusega ja elutargaks meheks.

Teine liikumise esindaja ütles, et Taliban võttis uudise Trumpi koroonaviirusega nakatumise kohta vastu murega.

"Saime teada, et Trump andis koroonatestimisel positiivse tulemuse. Olime mures tema tervise pärast, kuid näib, et nüüd on see paranenud," ütles islamist.

Trumpi kampaaniameeskonna esindaja Tim Murtaugh teatas seepeale, et kampaania tõrjub äärmusliikumise toetust ja Taliban teab väga hästi, et president kaitseb alati eelkõige ameeriklaste huvisid.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg rõhutas neljapäeval, et alliansi liikmed konsulteerivad ja otsustavad üheskoos, millal Afganistanist lahkutakse.

Stoltenberg reageeris Trumpi lubadusele, et Ühendriikide väed tuuakse Afganistanist koju jõuludeks. Trump tegi oma üllatava avalduse kolmapäeval suhtlusvõrgustikus Twitter.

NATO läks Afganistani toetama Ühendriike pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid alustatud missioonil Talibani alistamiseks. USA lõpetas oma lahinguoperatsioonid Afganistanis 2014. aastal ning on sestpeale oma kohalolu oluliselt vähendanud.