Iraan korraldas üllatusrünnaku USA baasi vastu

CENTCOM teatas, et Iraani Islamirevolutsiooni Kaardiväe (IRGC) üksused tulistasid välja mitu ballistilist raketti, püüdes korraldada üllatusrünnakut Lähis-Idas paiknevate USA vägede vastu. Rünnaku täpset sihtkohta ei avalikustatud, vahendas The Telegraph.

Intsident leidis aset vaatamata sellele, et president Donald Trump ütles veidi varem, et Iraaniga käivad läbirääkimised. Samal päeval kohtus Trump Valges Majas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga.

Tegemist oli nende esimese kohtumisega pärast seda, kui USA ja Iisrael korraldasid 28. veebruaril ühise rünnaku Iraani vastu.

Netanyahu ütles, et 90 minutit kestnud kohtumine kulges väga hästi ning nad arutasid ühist eesmärki: "tagada, et Iraan ei omandaks tuumarelvi".