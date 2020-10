WHO uuringu kohaselt ei ole remdesiviiril koroonaviirusele suuremat mõju

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil ilmnes maailma suurimast COVID-19 ravi randomiseeritud uuringust, et remdesiviir, millega muu hulgas raviti USA presidenti Donald Trumpi, on rasketel juhtudel vähetõhus või ei anna üldse mingit tulemust.

WHO tegi reedel teatavaks kuuekuulise Solidaarsusravi Uuringu kauaoodatud tulemused. Uuringuga püüti välja selgitada, kas olemasolevatel ravimitel on mõju uuele koroonaviirusele.

Uuring näitas, et neli testitud ravimit – remdesiviir, hüdroksüklorokviin, lopinaviir/ritonaviir ja interferoon – mõjutasid vähe või üldse mitte seda, kas patsiendid surid või mitte umbes kuu jooksul või kas haiglaravil olevad patsiendid paranesid.

Enamik neist olid juba varem välistatud, kuid seni malaaria vastu kasutatud remdesiviir on USA-s klassifitseeritud standardseks raviks ning on COVID-19 vastase preparaadina heaks kiidetud ka Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidus.

Ravimi varud on piiratud ja Euroopa ravimiamet vaatab nüüd üle, kas remdesiviir põhjustab neeruprobleeme, nagu mõned patsiendid teatasid.

Oxfordi ülikooli meditsiini- ja epidemioloogiaprofessor Martin Landray ütles, et WHO hüdroksüklorokviini ja lopinaviiri uuringute tulemused olid kooskõlas tema varasema uuringuga Suurbritannias.

"Oluline on järeldus, et remdesiviir ei mõjuta oluliselt elulemust," lausus ta, lisades, et seda ravimit soovitatakse nüüd mõnes riigis, kuid pakkumise, hinna ja kättesaadavusega seoses on olnud märkimisväärseid probleeme.

"See on ravim, mida tuleb manustada intravenoosse infusiooni teel 5 kuni 10 päeva," ütles ta, märkides, et see maksab umbes 2550 dollarit ravikuuri kohta. "COVID mõjutab miljoneid inimesi ja nende perekondi kogu maailmas. Me vajame skaleeritavat, taskukohast ja õiglast ravi. "

Koroonaviirusega nakatunud Trumpi ravimikokteil sisaldas ka remdesiviiri.

WHO ütles, et uuring, mis hõlmas enam kui 30 riiki, vaatles ravi mõju üldisele suremusele, olenemata sellest, kas patsiendid vajavad hingamisaparaate või mitte, ja kui pikalt patsiendid haiglates tervenevad.