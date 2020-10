Autoliisingu intressid on kolme aastaga veerandi võrra tõusnud

Auto liisimine on eraisikust tarbijale kolme aastaga kulukamaks muutunud - liisinguintressid on paisunud veerandi võrra.

Autoliisimisel on intressimäärad kasvanud tasapisi, ent kindlalt.

Kui veel kolm aastat tagasi, 2017. aasta augustis oli liisingfirmade keskmine intress 2,21 protsenti, siis aasta hiljem, 2018. aasta augustis 2,26. Seega oli aastane intressi kallinemine kaks protsenti.

Veel aasta hiljem, 2019. aasta augustis oli liisinguintress juba 2,66 protsenti. See tegi aastaseks hinnatõusuks ligi 18 protsenti ja kaheaastaseks hinnatõusuks 20 protsenti.

Ent hinnatõus on jätkunud ka viimase aasta jooksul. Eriolukord mõjutas ka autoliisinguintresse, kõige kulukam oli autot liisida tänavu aprillis-mais, mil intressid küündisid 2,84 protsendini.

Suvel intressid pisut taandusid, ent augustist hakkasid taas tõusma. Tänavu augustiks oli liisinguintress 2,78 protsenti, mis teeb aastaseks hinnatõusuks ligi viis protsenti. Kolme aasta hinnatõus on aga ligi 26 protsenti.

Eesti Pank ei soovinud intresside kallinemisele muu majanduskeskkonnaga võrreldes kommentaari anda.

AS-i Swedbank Liising juhatuse liige Heli Silluta kommenteeris, et nende liisinguintresse turu üldine statistika hästi ei peegelda. Tema sõnul püsisid Swedbanki sõidukiliisingu intressid ligi viis aastat samal tasemel, enne kui nad intresse 2019. aastal tõstsid.

"Selle suurusjärk oli mitu korda väiksem turu keskmisest intressitõusust," lisas Silluta. "Intress on seotud kliendiga, liisitava vara väärtusega ning sissemakse suurusega. Samuti oleneb intress sellest, kas tegemist on uue või kasutatud sõidukiga, viimastel on intress mõnevõrra kallim."

Ka praegu vastab Swedbanki keskmine autoliisingu tase pigem kaks aastat tagasi valitsenud turu keskmisele tasemele, milleks on 2,29 protsenti + kuue kuu EURIBOR.

Ka autoliisingut pakkuva Kreditexi esindaja ütles ERR-ile, et praegu on neil keskmine liisinguintress 2,33 protsenti, väites, et viimase kolme aastaga see sisulieslt muutunud ei olegi.