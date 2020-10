USA president pole arsti hinnangul enam nakkusohtlik

"Täna õhtul on mul hea meel teatada, et presidendi tänahommikune Covid PCR proov näitab praeguste tunnustatud standardite järgi, et teda ei peeta enam teistele nakkusohtlikuks," sõnas arst, kelle kinnitusel järgib Trump sellest hoolimata kõiki isolatsiooninõudeid.

Conley ei öelnud siiski, et Trump on niiöelda viirusevaba.

Arsti sõnul pole presidendil palavikku ja "tema sümptomid on paranenud".

Conley kinnitusel jätkatakse riigipea tähelepanelikku jälgimist, kui ta "naaseb aktiivse ajakava juurde".

Trump ise kinnitas laupäeval toetajatele peetud kampaaniakõnes, et tunneb ennast väga hästi. Valge Maja rõdult kõnelenud Trump võttis eest kaitsemaski ja tänas juubeldavaid inimesi toetuse eest.

Trump avaldas kõnes ühtlasi arvamust, et koroonaviirus on taandumas. "Meie rahvas võidab selle koleda Hiina-viiruse. See kaob," lubas president.

Trump peab järgmisel nädalal veel kaks valimiskampaania üritust. Pärast esmaspäevast üritust Floridas peab Trump kampaaniaürituse teisipäeval Pennsylvanias ja kolmapäeval Iowas.