Kahe päeva jooksul käis Mänguasjamuuseumist läbi sadu ja sadu legohuvilisi. Tänavusel legonäitusel sai näha nii Harry Potteri detailitäpset võlumaailma kui ka äraütlemata uhket raudteejaama. Legomaanide sõnul ei ole legoklotsid sugugi kõigest mänguasjad.

"Kohalik rongiehitaja eile just ütles, et ta tegelt ei mängi ja ta isegi ei ehita, vaid ta lahendab kogu aeg probleeme. Et tal on nagu see mingi asi, mida ta üritab ehitada ja ta peab leidma klotsidest vahendid, kuidas see nagu ellu viia. See on siuke tulevased arhitektid tegelikult," rääkis "Legomaania" eestvedaja Triin Põllmaa.

"See arendab loovust. Et olgugi, kas selline tavaline legokomplekt, mis on õpetuse järgi saab valmis teha, seal saab ikkagi, päris mitu valikut on. Et saab mitu erinevat mudelit ühe järgi teha," selgitas legomeister Mattias Jürgenson.

"Neid saab panna igatmoodi kokku ja üldse need on väga põnevad. Igav ei hakka vist kunagi, jah? Ei!" kinnitas Mehis.

"Need on nagu sellised väikesed detailid ja siis sa saad neid nagu erinevatesse kohtadesse panna ja see on nagu äge!" rääkisid Aasa ja Saara.

Sellesama üha täpsema detailsuse poole legomaailm praegu liigubki. Just see on üks olulisemaid faktoreid, mis ka täiskasvanud legomeistreid selles mitmetahulises maailmas paelub.

"Lego klotsina on ikka lego, aga komplektid on ikka väga muutunud. Et mu õde elab Taanis ja tema mehel on need 30-40 aastat vanad komplektid ja siis olid need siuksed majad ja lihtklotsidest. Kui praegu välja antakse, siis need on nagu meeletu detailsusega ja ongi sellele reaalsusele püüdlevad komplektid," ütles Põllmaa.

Tuleval aastal läheb Legomaania meeskonnal eeldavasti juba veelgi suuremat näitusepinda tarvis.