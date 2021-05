Mänguasjamuuseum avas "Pehmete ja karvaste" näituse

Päevapoliitikat kajastanud nukusari "Pehmed ja karvased" läks esimest korda eetrisse täpselt 20 aastat tagasi ja lahkus ekraanilt 2013. aastal. Kõik tegelased, kes nende aastate jooksul ekraanilt läbi käisid, on nüüd oma koha leidnud mänguasjamuuseumis.

"Siin on väga suur hulk nendest, ainult mõni üksik on välja jäänud. Näiteks selles meie juurde jõudnud pakis ei olnud presidentide skulptuure - need on need rääkivad pead keldris. Samamoodi paar nukku jäi sellepärast välja, et neil oli lihtsalt mingisugune osa katki või puudu hetkel. Me püüame nad ka taastada," ütles Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits ERR-ile.

Kuna kirglike poliitiknukkudega ka kirglikult mängiti, on mõnd nukku mänguasjamuuseumis aga lausa mitu.

"Selliseid tähtsamaid poliitikuid, kes siis algusest peale sarjas mängisid, Arnold ja Siim ja Mart, nende tegelaskujud, ka Edgari tegelaskuju, neid on meil topelt. Saab meie juures vaadata, teha näiteks pilti sellest uuemast nukust, otsida filminukkude väljapaneku juures üles vanemad nukud ja siis võrrelda, et kui palju on nukutegijate oskused muutunud ja kui palju see inimene muutus, kellest nukku tehti," rääkis Pärnits.

Kuigi Nukufilmi stuudios valmistatud nukud on tehtud üsna keerulisest materjalist, on nad Pärnitsa sõnul erakordselt heas seisukorras.

"Me niimoodi noppeliselt vaatasime siit ja sealt, erinevatest aastatest, et justnimelt näha seda, millistele nukkudele millised kostüümid näiteks selga käisid, et nad ikkagi ka õiged jakid saavad. Ja kuna ma ise vaatasin seda sarja omal ajal ja see oli mu suur lemmik, siis ma küll nautisin seda vaatamist ja vahel avastasin, et ma jäin tõesti nagu mitmendat ja mitmendat osa vaatama," meenutas Pärnits.

Pehmeid ja karvaseid saab Mänguasjamuuseumis meelde tuletada augusti alguseni.