USA senat hakkab arutama Barretti kinnitamist ülemkohtu kohtunikuks

President Donald Trump esitas Barretti ülemkohtu kohtuniku kandidaadiks septembri lõpus, et täita koht, mis jäi vakantseks pärast Ruth Bader Ginsburgi surma.

Barretti võimalik ametisse määramine toimub vahetult enne USA presidendivalimisi 3. novembril ja on võimalik, et ülemkohtul tuleb sekkuda olukorras, kus demokraatide kandidaat Joe Biden või Trump ei aktsepteeri valimistulemusi.

Barrett on katoliiklasest seitsme lapse ema, kes on kindlalt vastu abordile, mis on üks Ühendriikide kultuurilise lõhe keskseid küsimusi.

Ehkki Barrett on Indiana Notre Dame'i ülikoolis 15 aastat juurat õpetanud, on tema kogemus kohtunikuna piiratud. Kohtunikuks sai ta alles 2017. aastal, kui Trump ta föderaalsesse apellatsioonikohtusse määras.

Barrett on öelnud, et teeb oma usul ja ametiülesannetel kohtunikuna vahet, kuid kriitikud pole selles veendunud. Apellatsioonikohtunikuna on ta otsustanud relvaõiguste kasuks ja seisnud vastu migrantidele ning abordile.