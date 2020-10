USA senati õiguskomitee kiitis heaks Barretti nimetamise ülemkohtunikuks

Demokraatide sõnul peaks uue ülemkohtuniku määrama pärast 3. novembri presidendivalimisi.

Esmaspäeval hääletab konservatiivist Barretti ametissemääramise üle senat, kus vabariiklastel on enamus.

Demokraadid on märkinud, et rutakas nominatsiooniprotsess läheb vastuollu vabariiklaste varasema lubadusega mitte hääletada ülemkohtuniku kandidaadi üle vahetult enne presidendivalimisi.

"Me ei anna sellele protsessile legitiimsust osaledes komitee hääletusel nominatsiooni üle vaid 12 päeva enne juba käivate valimiste kulminatsiooni," teatasid nad.

Vabariiklasest komitee esimees Lindsey Graham lõikas boikotist kasu ja korraldas hääletuse neli tundi plaanitust varem. "See oli nende valik," ütles ta enne hääletust.

Et vabariiklastel on senatis 53-47 enamus, on Barretti ametisse nimetamine pea kindel, isegi kui kaks vabariiklaste senaatorit sellele vastu on.

Barretti heakskiitmine annaks konservatiividele 6-3 enamuse ülemkohtus, mis võib otsustada abordi- ja samasooliste abieluõiguse, aga ka riikliku tervishoiuprogrammi üle.

See oleks oluline võit Trumpi ja tema konservatiivsete toetajate jaoks, kellest paljud peavad ülemkohtus enamuse saamist ja abordi keelamist kõige olulisemateks küsimusteks Ühendriikide poliitikas.

Trump on öelnud, et tahab kohtunikku, kes keelaks abordi ja taskukohase tervishoiu seaduse.

Tervishoiuseaduse kaasust on ülemkohtul plaanis menetlema hakata nädal pärast valimisi.