Paal ütles, et koroonaajal on eelkõige tõusnud huvi majanduslikku laadi küsimuste vastu.

"Suurenenud on töölepinguseaduse ja töövaidluste esitamise küsimused ja vaided. Aga jätkuvalt on ikkagi elatise nõuded lastele, elatise välja mõistmine ja hooldusõiguse küsimused," nimetas Paal teemasid, millega õigusabi saamiseks tihti pöördutakse.

Palju vaidlusi on Paali sõnul ka omandi- ja pärimisõiguse küsimuses. Ta rääkis, et tihtipeale ei mõista inimesed, et näiteks kinkelepinguga loobutakse ka omandiõigusest ning see toob pärismisküsimustes segadust.

Paal rääkis, et tasuta õigusabi on saadaval Tallinnas, Tartus on see võimalik kord aastas - 27. novembril. Ida-Virumaal tasuta õigusabi ei saa, kuigi Paali sõnul on sealse elanikkonna huvi õigusabi vastu suur.

Juristide liit annab ka tasuta õigusabi Paali sõnul igal tööpäeval kella 9 kuni 17ni telefoni teel.