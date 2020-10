WHO: lasta viirusel karjaimmuunsuse tekkeks levida on ebaeetiline

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht hoiatas esmaspäeval soovituste eest lasta koroonaviirusel levida, et niiviisi nõndanimetatud karjaimmuunsus saavutada ja nimetas selliseid üleskutseid ebaeetilisteks.

"Mitte kunagi tervishoiu ajaloos ei ole karjaimmuunsust kasutatud strateegiana haiguspuhangu vastu, rääkimata pandeemiast," ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus virtuaalsel pressibriifingul.

"See on teaduslikult ja eetiliselt problemaatiline.Lubada ohtlikul viirusel, mida me väga hästi ei tunne, vabalt levida on lihtsalt ebaeetiline. See ei ole valik," sõnas Ghebreyesus.

Maailmas tuvastati nädalalõpul ööpäevaga 350 766 koroonaviirusesse nakatumist. Euroopas leidis kinnitust enam kui 109 000 haigestumist.

WHO eriolukordade juhataja Michael Ryan möönis ülemaailmset nakatumiste arvu tõusu ja tõdes, et olukorrale "uusi vastuseid praegu pole".

Uuringu kohaselt võib koroonaviirusesse nakatuda korduvalt

Teadusajakirjas Lancet ilmunud värske uuringu kohaselt võib koroonaviirusesse nakatuda korduvalt ja järgmistel kordadel võivad sümptomid olla tõsisemad.

Uuringus jälgiti ameeriklast, kes nakatus 48 päeva jooksul koroonaviirusesse kahel korral. Teadlased toonitasid, et immuunsuse kestuse kindlakstegemiseks on vaja veel täiendavaid uuringuid.