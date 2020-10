Ida-Virumaa kooliteatrite festivali korraldaja Anne Uttendorf nentis, et festivali sügisesse lükkamine jättis osavõtjaskonnale oma jälje. "Loomulikult on osa truppe, kes sügisel ei jõudnud üles soojendada oma tükke või on juba ka lapsed lahkunud nendest truppidest, nii et etendusi on jäänud tunduvalt vähemaks," ütles Uttendorf.

Koolinoored Kiiklast festivalile toonud lavastaja Ruth Linnardi sõnul tekitas festivali sügisesse toomine nende näitetrupis palju segadust.

"Me olime kevadel valmis tulema väga suure seltskonnaga. Meil oli 15 last, kes selle loo teksti olid õppinud ja me olime väga valmis tulemiseks. Siis tuli see, et me ei saanud tulla. Selleks, et mitte õpitut kaotsi lasta, tegime lavastusest videoversiooni, aga sellega muidugi lavale ei tule, sest me filmisime õues erinevates kohtades.



Ja kui me täna siia festivalile tulime, oli meil 15 lapsest jäänud järele viis. Me pidime kõik ümber tegema. Meil tegelikult ei olnud aega ka proovi teha. Täna me tulime siia teadmisega, et suur võit on juba see, et me üldse tulime," rääkis lavastaja Linnard.

Koolinoorte maakondlike festivalide paremad saavad oma näitlemisoskust mõõta üle-eestilises finaalis.