Alamäe: Eesti e-tiigrit tuleb iga päev toita

"Eestis on endiselt tiiger. Teisi kaslasi maailmas on kasvamas, aga Eesti tiiger on endiselt tiigri näoga. See, et Eestil - ühe miljoniga rahval - on maailmas mingi asi, mille üle me saame olla lõpmata uhked, on täiesti uskumatu. Selle nimel on 20 aastat tehtud sihikindlat tööd ja me peame seda väikest imet igal hommikul kastma, toitma ja tegelema sellega, et see ära ei kaoks. Sellepärast, et ülejäänud kaslased ümberringi kasvavad. Kui me selle ära kaotame, siis mina julgen arvata, et minu eluaja jooksul ei teki mitte ühtegi järgmist asja, mille poolest Eesti on maailmas igal pool positiivselt tuntud," rääkis Alamäe.

Alamäe sõnul on Eesti edu digivaldkonnas tugevus, mis kandub üle ka kõigile teistele sektoritele.

"Kui sa tuled maailma juhtivast digiriigist, vahet ei ole, kas sa teed siis puitmaju, kas sa ehitad masinaid, siis sa ei saa olla nigel ettevõte. Sest kui riik on nii vinge, oled ka sina järelikult vinge, kui sa sealt tuled. Ma arvan, et see hinnalisa, mida iga meie ettevõte saab küsida tänu sellele, on märkimisväärne, võrreldes sellega, et seesama ettevõte tuleb näiteks Lätist, kellel ei ole mitte mingit globaalset imagot, mida keegi positiivselt teab," lausus Alamäe.

Küsimusele, kas ettevõtja on Eestis hea olla, vastas Alamäe, et kuigi vahepeal tundus, et ettevõtjetele tahetakse natuke justkui päti maiku külge panna, on viimasel ajal asi paranenud. Ta märkis, et igasugune tunnustamine aitab ja motiveerib ettevõtjaid.

Rääkides Nortali globaalsest edust, nimetas Alamäe oma ettevõtet tubliks Eesti konnaks, kes on murdnud end välja ookeani äärde ja konnade asemel tuleb konkureerida kilpkonnade, hüljeste ja ka vaaladega. Alamäe rääkis, et üks Nortali suuri ambitsioone on tõusta Saksamaal juhtivaks e-valitsemise platvormi pakkuvaks ettevõtteks. Eesti parimaks ettevõtteks valitud Nortali juht Alamäe ütles, et tahaks kunagi võita ka Saksamaal aasta ettevõtte auhinna.

Alamäe meenutas põgusalt ka oma panust erakonna Eesti 200 loomises. "See aeg oli jube lahe. Me ikkagi tegime start-uppi. Me tegime kuue kuuga nullist erakonna, viisime selle valimistele. Väga targad inimesed. Ja tänaseks erakond on vahemikus toetusega üheksast 14 protsendini. Järelikult me oleme loonud midagi, mis inimestele korda läheb ja ma olen uhke selle üle," ütles ta.

Kommenteerides tuleva aasta riigieelarvet avaldas Alamäe lootust, et raha läheb valdkondadesse, mis koroonaviiruse järgselt Eesti konkurentsipositsiooni kasvatavad, olgu see läbi hariduse, parema elustandardi või läbi tugeva majanduse.

Riigieelarve järgi tõuseb ka teaduse rahastamine ühele protsendile SKT-st. Alamäe sõnul tuleks järgida siin kolme põhimõtet. "Esiteks - Eesti teadus peaks ühel või teisel moel lõpuks leidma väljundi Eesti ettevõtluses. Number kaks - kui me räägime sellest, et meie põhilised maavarad on puit ja põlevkivi, mida peaks teistmoodi väärindama - paneme siis sinna raha, et otsida võimalikult kõrget lisaväärtust, mida saaks toota nii puidust kui ka põlevkivist," sõnas Alamäe.

Kolmanda teemana tõi Alamäe välja nii digipöörde kui ka rohepöörde. "Ilma selleta, et me investeeriks nendesse nii teaduse tasemel, põhihariduse tasemel ja ettevõtluse tasemel, ei ole me võimelised endale mingit nišši välja kaapima," ütles Alamäe.