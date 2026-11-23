USA president Donald Trump nimetas Hiinas toimunud kohtumist Vladimir Putini ja Xi Jinpingiga ajalooliseks, kuid konkreetseid kokkuleppeid kolme riigi juhid ei saavutanud. Ekspertide hinnangul oli kohtumine eelkõige sümboolne ning Trumpi nõrgenenud poliitiline positsioon kodumaal võib muuta USA välispoliitika veelgi ettearvamatumaks.

"Kes see on? See on mu sõber."

Nii tervitas USA president Donald Trump Hiinas Vladimir Putinit. Venemaa riigijuhti, keda lääneriigid on pärast Ukraina täiemahulise sõja algust püüdnud rahvusvaheliselt isoleerida.

"Ootame väga oma kohtumist. Meil on olnud aastaid väga head suhted, tunneme teineteist juba pikka aega," lisas Trump.

Mõni tund hiljem istusid Trump, Putin ja Hiina president Xi Jinping esimest korda ühise läbirääkimistelaua taha.

"Ma arvan, et teeme mitmes mõttes tõepoolest ajalugu. Meil kolmel on väga palju arutada ja oleme juba paljudest asjadest rääkinud," ütles Trump.

Kuid ajalooliseks nimetatud kohtumise sisuline tulemus jäi suurtele sõnadele ja sõbralikele käepigistustele vaatamata tagasihoidlikuks.

"See oli puhtalt sümboolne kohtumine. Keegi ei tulnud läbirääkimistele kavatsusega tõsiste küsimustega tegelda. Ja tegelikult ei soovinud ükski kolmest sisulisi küsimusi arutada," märkis USA välis- ja julgeolekupoliitika ekspert Edward Rhodes.

Kohtumisest oli siiski kõigil kolmel midagi võita. Eelkõige oli see oluline Putinile, kes sai kodumaal näidata end USA ja Hiina juhiga võrdväärsena.

"Venemaa ei ole enam selline suurvõim nagu omal ajal Nõukogude Liit. Ja isegi Nõukogude Liit ei olnud USA-ga ega tänapäeva Hiinaga samal tasemel, kindlasti mitte majanduslikult. Seetõttu on Putinile oluline seal kohal olla ja näidata end USA presidendi ning Hiina juhiga võrdväärsena," lausus Hongkongi ülikooli politoloog Alejandro Reyes.

Hiina jaoks oli oluline kinnistada oma suurriigi staatust.

"Tänapäeva maailm ei koosne enam üksteisest eraldatud saartest. Olen sageli öelnud, et inimkond elab ühes globaalses külas, kus kõigi käekäik on omavahel seotud ja meil on ühine tulevik. Selles globaalses külas lasub suurriikidel eriline vastutus. Suurriikide positiivne koostöö ei ole valik, vaid hädavajadus," lausus Hiina president Xi Jinping.

Trump aga sai esitleda end rahvusvahelise diplomaatia eestvedajana.

"Maailma kolme ülekaalukalt suurima tuumariigina on USA-l, Venemaal ja Hiinal ainulaadne võimalus arutada, kuidas vähendada tuumarelvade arvu maailmas," ütles Trump.

Ühisavalduses lubati reformida ÜRO-d, suurendada naftatoodete pakkumist ja alustada tuumariskide vähendamise kõnelusi. Samuti kritiseeriti Putini vahistamismääruse väljastanud rahvusvahelist kriminaalkohut.

Konkreetseid kokkuleppeid aga ei sündinud. Ukraina sõda ja Iraan jäid avaldusest välja.

"Lõppkokkuvõttes taandub kõik isiklikele suhetele. Ja just see Donald Trumpile meeldib. Eriti nüüd, kui ta on pärast vahevalimisi poliitiliselt haavatavam, tahab ta näidata, et on endiselt mängus," lausus Reyes.

Pärast vabariiklaste kaotust kongressi vahevalimistel on Trumpi poliitiline positsioon aga kodumaal nõrgenenud. Mida tähendab see aga USA välispoliitikale?

"See ei tähenda, et välispoliitika muutuks kuidagi järjekindlamaks. See tähendab lihtsalt, et niigi vastuolulisele poliitikale hakkavad kehtima juhuslikud ja ebajärjekindlad piirangud. Tema (Trumpi – toim.) käitumine muutub veelgi ootamatumaks," lausus Rhodes.

Washingtoni naastes andis Trump pressikonverentsi, kus temalt küsiti, kas Putin on ka Ameerika sõber. Otsese vastuse asemel rääkis president oma isiklikest suhetest.

"Ma ei saa rääkida Ameerika nimel. Olen Putiniga suhelnud kogu selle võltsitud Venemaa-skandaali ajal ja ausalt öeldes käitus ta selles küsimuses väga kenasti. See oli lavastatud pettus," ütles Trump.

Trumpi nõrgenev poliitiline positsioon ei pruugi aga tähendada etteaimatavamat välispoliitikat. Ekspertide hinnangul võib see muutuda hoopis veelgi sõltuvamaks presidendi isiklikest eesmärkidest.

"Seega tuleb Ameerika välispoliitika mõistmiseks eelkõige aru saada, millised sammud aitavad presidendi enda arvates kindlustada talle parema koha USA ajaloos. Ja seda on võimatu ette ennustada," märkis Rhodes.

Trumpi sõnul oli kohtumine ajalooline. Ühendriikides jäi see aga suuresti sisepoliitiliste vaidluste ja majandusmurede varju.