Eurooplased kartsid, et Shenzeni kohtumiselt saabuvad uued ebameeldivad üllatused. Kuigi kogu Hiinas toimunu oli eurooplastele vastukarva, rahustati ennast tõdemusega, et tegemist oli pigem fotosessiooni kui uue Jaltaga.

Üle-eelmisel nädalal kartsid eurooplased, et USA plaanib Venemaaga kokkuleppeid üle eurooplaste peade. Ameeriklaste tõukel valiti kiiruga läbirääkimisteks Euroopa esindajad. Saksa liidukantsler Friedrich Merz ütles siis avalikult välja järgmise hirmu: uuel nädalal uued üllatused Hiinast.

"Oleme teadlikud ka sellest, et president Trump kavatseb järgmisel nädalal Hiinas president Putiniga Ukrainat arutada. Siin, Dublinis, kardavad mõned, et sellest võib saada teine "Anchorage'i hetk". Seetõttu tahan USA-le meie sõnumit väga selgelt korrata: palun, ei mingeid üllatusi. Mängige edasi Euroopa meeskonnas ja koos Ukrainaga ning töötagem üheskoos tõelise rahu nimel Ukrainas," lausus Merz.

Eelmisel neljapäeval. kui Euroopa riigijuhid uuesti kogunesid, seekord Berliinis, oli Merz taas avameelne – üllatusi Hiinast ei tulnud.

"Shenzheni kohtumine oli ilmselt eelkõige fotosessioon. Meie saavutasime täna siin oma ringis sisuliselt kolm asja, mis annavad meie sõnumile kaalu. Esiteks võime pärast seda Berliini tippkohtumist suure kindlusega öelda: üheskoos toetame Ukrainat jõuliselt ka kogu järgmise aasta," lausus Merz.

Euroopa rahaline toetust Ukrainale; ühine arusaam, kuidas läbirääkimisi pidada ja tahtekoalitsiooni Poolas toimunud sõjaväeõppus olid need kolm asja, millele Merz viitas. Kuigi öelda, et selles kõiges lepiti neljapäeval Berliinis kokku, on veidi liialdus. Merz püüab öelda: eurooplased tegelevad päriselt sõja lõpetamisega – Hiinas toimus peamiselt pildistamine.

Pigem jäävad eurooplased skeptiliseks, et Putiniga rääkimine edu toob.

"Meil oli ühendus president Trumpiga, kes oli just Hiinast lahkumas ja ta kirjeldas meile oma muljeid pärast kohtumist president Xi ja Putiniga. Tema sõnad kõlasid üsna optimistlikult, kuigi pean ütlema, et saalis võeti neid vastu väga ettevaatlikult," lausus Poola peaminister Donald Tusk.

"Kuidas me saaksime sellist arutelu pidada? Ta tapab Ukrainas tsiviilisikuid. Ta ründab meid kõiki hübriidrünnakutega peaaegu iga päev. Nii et ei, muidugi mitte. Mulle on väga raske mõista, miks Putin istub Ameerika presidendi kõrval," ütles Taani peaminister Mette Fredriksen.

Kuid Trumpile kõlas ka õigustusi.

"Ärge unustage, et Venemaa ja USA on suured tuumariigid. Hiina on tõusev tuumariik. On oluline, et ka tuumariikide juhid kohtuksid. Nii et on täiesti normaalne, et need inimesed kohtuvad ja püüavad leppida kokku parimas edasises teekonnas. President Trump on pidevalt töötanud, teinud herakleslikke pingutusi, et Ukrainas rahu saavutada, ja ma saan teda selle eest ainult kiita," lausus NATO peasekretär Mark Rutte.

Peamiselt kõlab Trumpile õigustusi siiski tema enda esindajatelt Steve Witkoffilt ja Jared Kushnerilt, kes ütlesid, et eurooplaste kaasamine läbirääkimiste laua taha on juba ise suur saavutus.

"On oluline taaskäivitada dialoog Euroopa ja Venemaa vahel. Laske inimestel seda arutada. Laske neil seda üksteiselt kuulda. Viimati rääkisid nad minu teada üle nelja aasta tagasi ja ma arvan, et nelja aastaga on palju muutunud. Sõda muudab inimesi. Võib-olla on seis sama, võib-olla on see teistsugune. Aga ma arvan, et me ei tohi loota usaldusele ja kavatsustele. Peame välja töötama stiimulite ja huvide süsteemi, et ükskõik millise kokkuleppeni me jõuame, sellest ka kinni peetaks, seda jälgitaks, heidutus oleks tohutu ja rikkumisel oleksid väga suured tagajärjed," rääkis Kushner.

Kushner viitas ka võimalusele, et Ukrainale saaks anda NATO-le sarnase julgeolekugarantii. Paljud eurooplased sooviks näha Ukrainat NATO-s, aga Trumpi Valge Maja on sellele seni vastu seisnud.

"Ameerika vaatenurgast on artikkel viie sarnase julgeolekutagatise andmine väga-väga suur asi. Ja ma arvan, et president Trump on selleks avatud. Aga loomulikult peab see olema Ameerika huvides. Ja peame ka tagama, et see oleks osa laiemast julgeolekupaketist," ütles Kushner.

Piir Ukraina julgeolekutagatiste arutamise ja Vene nõudmise vahel, et vaja on arutada Euroopa julgeoleku arhitektuuri, on aga õhuke. Eurooplased rõhutavad, et läbirääkimistel on kõige tähtsam järjestus – enne vaherahu ja alles siis saab muust rääkida. Eelmise nädalaga see ei muutunud – peamised küsimused eurooplaste jaoks on ikkagi need kolm, millele ka Merz viitas. Kas Euroopa Liidu riigijuhid suudavad see nädal kokku leppida uues ühislaenus Ukraina rahastamiseks? Kas Euroopa läbirääkijad suudavad hoida ühist joont ja nõudlikkust ning vältida, et Kreml ameeriklasi nina pidi tiriks? Ning viimaks: kas Euroopa juhitud tahtekoalitsioonil on päriselt jõudu, et rahu saavutamise järel selle püsimine tagada?