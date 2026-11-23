Lätis parlamendivalimised võitnud Andris Kulbergs kutsus oma teise valitsusse palju parteituid oma ala asjatundjaid. Nelja aastaga peaks riigijuhtimine muutuma odavamaks ja maksutõusu plaanis pole. Rail Balticu ehitamine sõltub Euroopa rahastusest.

Andris Kulbergs pakatab energiast – võtab seimi trepil kolm astet korraga ja kutsub oma poja tihti üritustele kaasa. Valijad andsid tema parteiühendusele küll rekordarvu parlamendikohti – sajast 41 –, kuid enamuse hoidmine seimis on Ühinenud Nimekirja ja Rahvuslaste Ühenduse saadikutega nibin-nabin.

Isegi valitsuse ametisse hääletamisel tuli koalitsioonil kokku üks hääl vajalikust vähem – 50, sest väidetavalt tõrkus ühe rahvaesindaja pult. Kulbergs pääses 57 häälega valitsema endise oligarhi Ainars Šlesersi partei Läti Esikohal toel, sest osa selle esindajaist oli poolt.

"Meie kohus on selgitada, miks otsustame just nii ja millised muudatused järgnevad. Ja teisalt – mis juhtub, kui me ei otsusta midagi. Läti majandus peab kasvama kiiremini ja riigi kulud tuleb viia vastavusse meie võimalustega. Suurenevad võlad tähendavad ka suuremaid kulutusi. Rahaga, mille iseendalt ära võtame, anname võimaluse teenida laenuandjail. Samas peame ise rihma pingutama üha rohkem ja rohkem," lausus Kulbergs.

Kõige suurem muutus, mida Kulbergsi valitsus lubab ja mida taasiseseisvunud Lätis pole olnudki, on riigi valitsemise ja juhtimise ümberkorraldamine odavamaks ja efektiivsemaks. Summad, mida kavatsetakse kokku hoida, on väga suured. Kuidas see täpselt juhtub, pole veel teada, kuid on selge, et iga minister saab konkreetsed ülesanded, mille täitmine vaadatakse iga natukese aja tagant üle.

370 miljonit eurot saaks kokku hoida tugeva eelarvedistsipliiniga, vähendades mittevajalikke kulusid. 900 miljonit eurot jääks alles riigivalitsemise mudeli optimeerimise järel. 650 miljonit eurot kokkuhoidu annaks valdkondlikud reformid ja 40 miljoni ulatuses vähendatakse pikaks ajaks kokku lepitud kulusid.

Samas – peale kliima- ja energeetikaministeeriumi sulgemise teisi konkreetseid meetmeid deklaratsioonist ei leia.

"Kui võrdleme elanike arvu Eestis ja Leedus, on meil, Lätis, üheksa miljardi euro võrra vähem tulusid. Üheksa miljardit! Lisaks on meil veel 15 miljardi suurune Rail Balticu projekt tänu teie tööle, Progressiivid. Kaspars Briškens ju oli tšempion ja ütles, et saab kõigest aru. Ta teenis miljoneid nii Air Balticust kui ka Rail Balticust, kuuludes nõukogusse või juhatusse. Mis ameteid ta seal kõik pidas enne poliitikasse tulekut! Kas polnud nii?" rääkis Šlesers.

"Peamine soov on, et Läti oleks endiselt sõltumatu ja lätimeelne riik. See on kõige tähtsam. Kuid loomulikult soovime näha, et meil õnnestuks muuta efektiivsemaks kulusid ja riigijuhtimist, hoida kokku ja luua meie kodanikele paremad elutingimused," ütles Läti siseminister Janis Dombrava (Rahvuslaste Ühendus)

"Ühel seimi fraktsioonil on nüüd rohkem majandusega seotud ministrite ametikohti. Neil pole erinevusi mõtlemises ja poliitilistes eelistustes. Loodan, et see loob hea võimaluse parandada koostööd ministeeriumide vahel," lausus Läti välisminister Girts Jaunemz (parteitu).

"Meil on võimalus näidata, et ideoloogiliselt lähedased poliitilised jõud on ühinenud, et koos töötada. Oleme üsna üksmeelsed ja otsustamisvõimelised," lausus Läti seimi Rahvuslaste Ühenduse fraktsiooni esimees Arturs Butans.

Riigikaitse saab viis protsenti SKP-st, selle üle ei vaidle keegi. Ettevõtluse toetamiseks luuakse Läti arengufond, mis peaks suurendama riigivara tootlust. Fond emiteerib kahe miljardi euro ulatuses tagatiseta võlakirju ja kaasab investoreilt Läti majanduse elavdamiseks neli miljardit eurot.

Air Balticu suhtes loodetakse langetada otsus, mis riigile uusi kohustusi ei too. Rail Balticuga jätkamine aga sõltub Euroopa rahastusest.

"Me ei suuda praegu vastata Air Balticu ja Rail Balticuga seotud küsimustele. Peame seda ausalt tunnistama. Kui saame Rail Balticu jaoks Euroopast soovitust vähem raha, ei suuda me seda ehitada," nentis Läti seimi Ühinenud Nimekirja fraktsiooni esimees Maris Kucinskis.

Läti on piiranud vene keele kasutamist avalikus ruumis ja teeb seda veel. Idapiiri võiks aga uue valitsuse liikmete arvates sulgeda siis, kui seda teevad Euroopa riigid koos.

"Leian, et see valitsus saab olema teistsugune, eriline. Meil on vaja muudatusi majanduses, meid ei aita ainult bürokraatia vähendamine," lausus Kulbergs.

"Need, kes rohkem kui kuu aja eest osalesid valimistel, soovivad väga paremat, turvalisemat ja jõukamat Lätit. Seda on teie valitsus võtnud oma kohuseks teostada," ütles Läti president Edgars Rinkevics.