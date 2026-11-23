Kas investorid, kes panid raha Anthropicusse, ostsid tegelikult loteriipileti?

Nad ostsid jah loteriipileti, sest täna ei ole lihtne ennustada, milliseks kujunevad selle ettevõtte rahavood. Küll on aga selge, et AI mängib meie elus tulevikus väga suurt rolli ja väga vähe on ettevõtteid, mille kaudu sellist liiki riski oma portfelli saab lisada.

Möödunud nädalal välistas Nvidia nõukogu Jensen Huangi ametisse naasmise, ometi täna me nägime, et ta on tagasi tööpostil. Mida see tegelikult räägib USA aktsiaturgude ja tegelikult ka poliitika ning ettevõtete läbipõimumise kohta?

Ma arvan, et see on väga hea näide sellest, kui olulist rolli mängib täna Nvidia kogu AI tööstusharu arengus ja kui sellel ettevõttel ei lähe hästi, siis kuidas see võiks mõjutada Ameerika majandust üldiselt. Mingis mõttes võib tänast olukorda võrrelda peoga, kus laval on sümfooniaorkester, muusika mängib, kõik tantsivad ja järsku tulevad mingites mustades mantlites mehed ja viivad dirigendi minema. Nüüd see orkester peaks kuidagi ikkagi edasi mängima, aga mitte kedagi ei ole seal orkestris, kes võiks sama edukalt kogu seltskonna ära juhtida. Ma arvan, et Huangi roll on täna umbes sama – tale allub otse 60 inimest Nvidias ja ma arvan, et mitte ühtegi inimest ei ole, kes suudaks selle rolli päevapealt üle võtta ilma, et oleks mingeid tagasilööke.

Kui vaadata, milline roll on Nvidial täna AI tööstusharus, siis väga palju AI ettevõtteid saab täna toimetada tänu sellele, et Nvidia annab neile garantii. Kui nad ostavad Nvidiast neile vajalikke kiipe ja suudavad oma andmekeskused püsti panna ning saada pikaajalised lepingud klientidelt, siis Nvidia garanteerib omakorda selle projekti rahavooge. See tähendab seda, et kui see ringfinantseerimine ära lõpeb, siis paljudel ettevõtetel ei ole enam võimalik samas mahus investeeringuid edasi teha.

Kui me vaatame nüüd, milline on AI tööstusharu mõju Ameerika majandusele, siis viimase kolme kvartali jooksul on AI tööstusharu kasv andnud kaks kolmandikku USA majanduskasvust. See on väga suur osakaal.

President Trump ei teinud mingit saladust, et tal oli isiklik roll Huangi ametisse ennistamisel. Miks on USA presidendile oluline, et ametisse naaseks ikkagi mees, kellel on olnud kahtlased suhted Hiina luurega seostatud naisterahvaga, kelle osas on algatatud mitu uurimist? Kes siin kellest tegelikult sõltuvuses on?

Kui me vaatame seda AI mõju majanduskasvule ja võtame omakorda arvesse seda, kui suur on USA valitsuse võlakoorem, siis USA valitsus ei saa lubada seda, et majandus hakkaks nüüd ootamatult langema, sest sellises olukorras on seda võlakoormat väga keeruline kontrollida. Eksperdid on öelnud, et kui võlakoorem kasvab üle 90 protsendi sisemajanduse kogutoodangust, siis seal on oht lumepalli efektiks – enam ei ole võimalik seda tagasi keerata. USA-s on see tase täna kuskil 125 protsenti ehk siis majandus peab olema heal kursil selleks, et poliitikud saaksid enam-vähem normaalselt tegutseda ja valijad neid toetaks.

Teisisõnu, USA majandus sõltub sellest, et see tehisarulubadus tulevikus suurt väärtust luua ikkagi peaks ja selleks, et see tehisarulubadus tehniliselt toimiks, on vaja Jensen Huangi, kes kogu selle ringfinantseerimise arhitektuuri on tegelikult paika pannud, mis on suur virtuaalne mull.

Hetkel on jah oluline see, et investeeringud sellesse valdkonda jätkuksid. Et illustreerida seda olulisust, võiks tagasi mõelda sellele, kui Eestis ja Baltikumis oli aastal 2006 kinnisvarabuum. Siis ega hästi ei läinud ju mitte ainult kinnisvaraarendajatel, hästi läks kogu majandusel, sest see efekt valgub laiali. Sama võib öelda täna AI investeeringute kohta – tegelikult võidavad sellest väga paljud erinevad ettevõtted alates elektritarnijatest ja erinevatest turbiinide tootjatest kuni kõikide nende inimeste ja ettevõteteni, kes omakorda nende teenusepakkujate teenuseid tarbivad. Kui nüüd ootamatult peaks toimuma tagasipööre, et need investeeringud keeratakse kinni, siis see on šokk ja seda šokki ma arvan, üritab Donald Trump vältida.

Ajalooliselt on ikkagi suurvõimustaatusesse tõusnud need riigid, kes valdavad sellist uut tehnoloogiat. Millised on tegelikult Euroopa valikud tänases tehisaruvõidujooksus?

Hetkel tundub, et sellist üldist AI võidujooksu Euroopal enam võita ei ole võimalik. Seetõttu tuleb Euroopal leppida sellega, et leida mingid nišid, kus olla parim, kasutades siis konkureerivaid mudeleid mingis osas.

Euroopas on üks tuntud AI firma Mistral, seda valitsusringkonnad saavad kasutada. Ma saan aru, et ta on efektiivsem ja natuke kiirem mudel avatud lähtekoodiga. Eks sarnaselt peavad ühel päeval leiduma võib-olla teised ettevõtted, kes leiavad selle niši, kus nad võiksid olla parimad.

Huvitav ongi see, et me räägime täna sellisest suurest AI revolutsioonist ja seda teevad firmad, keda viis-kuus aastat tagasi ei olnud olemas. Me ilmselt ei suuda aga välja mõelda seda täna siin, millised ettevõtted on olemas viie-kuue aasta pärast ja loodetavasti võiks siis Euroopa firmadel ka seal mingi roll olla.

See Euroopa sõltuvus Ameerikast tekitab ikkagi mitmel rindel küsimusi. Üks on loomulikult meie strateegiline sõltuvus USA nii-öelda kaitsevihmavarjust. Aga kui Microsoft Outlook näiteks lõpetab töötamise, võib suur osa eurooplasi tööpäeva lõpetada, sest e-kirjad lihtsalt ei liigu – see juhtus kaunis hiljuti. Kui Ameerika saab piltlikult öeldes eurooplaste e-posti välja lülitada, siis kui iseseisev see Euroopa siis ikkagi on?

Ma arvan, et täna kogu maailm sõltub sellest, et Ameerika tehnoloogia suurettevõtete teenuseid kasutavad praktiliselt kõik riigid üle maailma. Nad kontrollivad majandust globaalselt. Kui rääkida IT-teenusepakkujatega ka siin kohalikul turul, siis nad ütlevad otse, et kui Microsofti teenused jäävad seisma, siis Eesti majandus praktiliselt seisab, sest ettevõtted ega organisatsioonid sisuliselt ei saa edasi töötada.