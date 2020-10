Välisminister Sergei Lavrov hoiatas teisipäeval, et Moskva võib suhted Euroopa Liiduga katkestada, kui viimane kehtestab Venemaale sanktsioonid seoses opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamisega.

Karmisõnaline avaldus tuli päev pärast Euroopa Liidu välisministrite heakskiitu sanktsioonide kehtestamisele ametnikele ja organisatsioonidele, keda Navalnõi mürgitamises süüdistatakse.

"Me ilmselt peame lihtsalt ajutiselt lõpetama suhtluse nende inimestega Läänest, kes vastutavad välispoliitika eest ega mõista vajadust pidada dialoogi lugupidavalt," ütles Lavrov välispoliitikakonverentsil Moskvas.

Lavrov juhtis tähelepanu Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni hiljutistele avaldustele, kus ta on välistanud partnerluse Venemaaga.

"Venemaa tahab aru saada, kas praegustes oludes on üldse võimalik EL-iga asju ajada," lisas Lavrov.

Esmaspäevasel välisministrite kohtumisel ärgitasid Luksemburg, Prantsusmaa ja Saksamaa teisi liikmesriike külmutama mürgitamises kahtlustatavate varad ja keelama neil Euroopa Liitu reisimine.

EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell ei täpsustanud, kellele sanktsioonid kehtestatakse või millal need jõustuvad, kuid ütles, et meetmed on ettevalmistamisel.

Navalnõi kukkus kokku 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Kaks päeva hiljem toimetati ta koomaseisundis Berliini Charite kliinikusse.

Läinud nädalal kinnitas Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW), et Navalnõilt Saksamaal võetud proovid sisaldasid Novitšoki rühma kuuluvat närvimürki.