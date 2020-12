Suurbritannia uurimisrühm Bellingcat väidab, et Venemaa julgeolekuteenistus FSB plaanis Kremli režiimi kriitiku ja opositsiooni juhtfiguuri Aleksei Navalnõi mürgitamist kolm aastat.

"FSB operatsioon kiideti heaks Venemaa kõrgema juhtkonna poolt ja seda alustati 2017. aastal - peale seda kui Navalnõi teatas kandideerimisest Venemaa presidendiks," teatas Bellingcat.

Navalnõid jälitanud FSB agendid kuulusid julgeolekuteenistuse salajasse üksusesse, mille liikmed on spetsiaalselt välja õpetatud korraldama bioloogilisi ja keemilisi erioperatsioone.

Bellingcat kasutas lekkinud telekommunikatsiooniandmeid, andmebaase ja lennufirmade reisijate nimekirju, et luua ulatuslik ülevaade FSB korraldatud salaoperatsioonist. Ülevaade osutab, et kolm FSB agenti jälitasid Navalnõid enam kui 30 lennukireisil.

"Suurema osa uurimisega seotud informatsioonist leidsime Venemaalt, saime enamuse teabest tasuta või tagasihoidliku tasu eest," teatas Bellingcat.

Kolme FSB agendi nimed on Bellingcat avalikustanud, need on Aleksei Aleksandrov, Ivan Osipov ja Vladimir Panjajev.

Bellingcati andmed näitavad, et Vladimir Panjajevi elukoht on registreeritud samas Moskva kortermajas kus elab Navalnõi.

"FSB töötaja Vladimir, kes elab minuga samas kortermajas, sõitis sama lennukiga koos minuga Siberisse, kas see on lihtsalt kokkusattumus?" küsis Navalnõi.

Bellingcati uurimusest selgub, et Navalnõi tapmiseks tehti varasemalt vähemalt veel üks katse, samuti prooviti Kaliningradis mürgitada tema naist Julia Navalnajat.

"Tundsin end haigemana kui kunagi varem oma elus ja varisesin reisi ajal kokku," sõnas Julia Navalnaja.

Lennuandmed näitavad, et kolm FSB agenti viibisid Navalnõitega samal lennukil.

Navalnõi varises kokku selle aasta augustis ja viidi hiljem Berliini kliinikusse, kus ta veetis mitu nädalat meditsiinilises koomas.

Venemaa valitsus on teatanud, et nemad pole Navalnõi mürgitamisega seotud.