Tartus tähistati Soome ja Nõukogude Venemaa rahulepingu sõlmimist

1920. aasta veebruaris kirjutasid Eesti ja Nõukogude Venemaa alla Tartu rahu lepingule ja umbes pool aastat hiljem, 14. oktoobril tegid seda sama laua taga ka soomlased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Just eelnev läbirääkimiste kogemus oli üks põhjustest, miks soomlased Tartusse tulid.

"Teiseks olid ka Tartul üsna head telegraafi ühendused, mis olid üsna kindlad. Teised kandidaatlinnad langesid näiteks selle tõttu ära. Väidetavalt olla algselt olnud tugev plaan, et Kopenhaagenis neid kõnelusi pidada Soome ja Venemaa vahel, aga siis Taani valitsus andis mõista, et me oleks tänulikud, kui te meile seda ettepanekut ei teeks. Nad võib-olla ei tahtnud segatud olla sellesse asjasse," selgitas Tartu linnamuuseumi giid Ants Siim.

Läbirääkimiste üldkoosolekud ja lepingu sõlmimine toimusid Eesti Üliõpilasseltsi majas. Teine oluline koht oli Raekoja platsil asunud, ent hiljem Teises maailmasõjas hävinud restoran Automaat, kus pandi asju paika mitteformaalsemas vormis.

Soomlased küsisid Eesti delegatsioonilt ka soovitusi, kuidas läbirääkimistega edukas olla.

"Nagu ka varem Eesti-Vene läbirääkimised näitasid, siis seal suure laua taga jäid asjad venima, läksid propagandistlikuks, hakati oma iba ajama. Selleks, et asjad saaks edasi minna, juba Eesti läbirääkijad soovitasid soomlastele, et võiks need asjad lahku lüüa, väiksemates gruppides tegutseda ja püüda ka mitteformaalselt asju paika panna," ütles Siim.

Kui eestlastel kestsid Tartu rahu läbirääkimised umbes kaks kuud, siis soomlastel läks aega neli kuud. Lepinguga kinnitati piir riikide vahel ja lepiti kokku Soome iseseisvumisega seotud korraldustes.

Soome aukonsuli Verni Loodmaa sõnul on tänane päev soomlaste jaoks väga tähtis.

"See on ikka selles mõttes tähelepanuväärne, et me võime olla uhked, et Tartul on olnud selline oluline roll meie naaberriigi ajaloos ja tore on see, et tegelikult ka soomlased täna tunnevad Tartu vastu tõsist huvi," ütles Loodmaa.