Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis esimese lugemise

Eelnõu ettekandja Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et karusloomafarmide pidamine rahuldab ülemaailmse moetööstuse kaudu inimeste edevust loomade heaolu ja keskkonna hinnaga.

"Karusloomatööstus, erinevalt toidutööstusest, ei täida ühtegi inimkonna baasvajadust. Karusnahk on luksuskaup, millele on nii eetilisemaid kui ka keskkonnasõbralikumaid alternatiive," sõnas Ossinovski.

Selleks, et karusloomast toota karusnahka, kulub Ossinovski sõnul palju erinevaid kemikaale ning kogu protsess suurendab ka CO2 jalajälge.

"Ühe kilogrammi mingi (ameerika naaritsa – toim.) naha tootmiseks on vaja maha lüüa 11,4 minki, keskmiselt. Ja selleks, et 11,4 minki kasvatada selliseks, et neilt saaks kokku kilogrammi karusnahka, on vaja neile sisse sööta 563 kilogrammi toitu, valdavalt loomset toitu. Selleks, et 563 kilogrammi loomset toitu üles kasvatada, on vaja kahtlematult väga suur hulk taimset toitainet. Selle kasvatamiseks loomulikult kulub palju ressursse, maad, ja selle summaarne jalajälg on erakordselt suur," selgitas riigikogu liige Hollandi teadlaste uuringut.

Lisaks sõnas Ossinovski, et karusloomafarmides peetakse invasiivseid võõrliike, kelle sattumisel loodusesse kannatab bioloogiline mitmekesisus.

Ossinovki tõdes, et karusloomafarmid on Eestis juba hääbumas ning paljud need ettevõtted on kahjumlikud.

Marek Jürgenson (Keskerakond) uuris Ossinovskilt, kas arutlusel on olnud ka karusnahast valmistatud toodete müügi keelamine Eestis, kuid Ossinovski sõnul selle teema üle arutletud pole.

Merry Aart (EKRE) küsis, miks on vaja keelustada juba niigi hääbuvat tööstusharu.

"Kas see on nüüd karusloomade kaitseks või kaitsjate ego tõstmiseks?" uuris Aart.

"See on väga veider väide, /---/ et karusloomade heaolu tagamiseks on vaja neid siiski puuris pidada. Ma võrdleksin seda argumenti sellega, et orjapidamise lõpetamine kindlasti orjade heaolu ei paranda, sellepärast, et siis pole enam orjasid. Seega kui tahta tõsta orjade heaolu, siis orjade pidamist keelata ei tohiks. Ei, ma ei arva, et see on korrektne argumentatsioon," ütles Ossinovski.

Maria Jufereva-Skuratovski (Keskerakond) väitis, et kui farme Eestis pidada ei saaks, siis koliksid tootjad oma tööstusega lihtsalt kolmandatesse riikidesse.

Ossinovski vastas, et esmalt keelustati farmid Lääne-Euroopas, nüüd liigub see trend Ida-Euroopa poole ning võib arvata, et mingi aja pärast hakkab ka Hiina oma standardeid tõstma.

Üldiselt on eestlased keelustamise poolt

Kantar Emori septembris läbi viidud uuring näitas, et tervelt 75 protsenti Eesti inimestest ei poolda rebaste ja naaritsate kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

Toompeal riigikogu hoone ees leidis neljapäeval aset ka demonstratsioon farmide keelustamise poolt.

Karusloomafarmid on keelustatud Suurbritannias, Norras, Hollandis, Austrias, Horvaatias, Sloveenias, Makedoonias, Serbias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Slovakkias, Luksemburgis, Belgias, Tšehhis. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid.

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu liigub riigikogus edasi teisele lugemisele, mille jaoks saavad parlamendiliikmed teha muudatusettepanekuid.