ÜRO süüdistab Venemaad Süürias sooritatud sõjakuritegudes

ÜRO süüdistab Venemaad Süüria pommirünnakute tõttu sõjakuritegudes, teatas ajaleht New York Times.

ÜRO Süüria sõjakuritegude uurimisrühma sõnul on Venemaa pommitanud tsiviilsihtmärke. Rühm mõistab hukka Süüria valitsuse ja Venemaa tegevuse Idlibi piirkonnas.

ÜRO uurimisrühm leiab esmaspäeval avaldatud raportis, et juulis tehtud rünnak turule, kus sai surma 43 inimest, ja augustikuine õhulöök põgenikelaagrile, kus hukkus 20 inimest, on sõjakuriteod.

Raport hõlmab ajavahemikku eelmise aasta juulist selle aasta 10. jaanuarini, ning uurijate sõnul on neil tõendeid, et mõlemast rünnakust võtsid osa Vene lennukid. Kuna ei rünnatud sõjalisi objekte, on tegemist sõjakuriteoga, järeldavad uurijad.

Süüria valitsusväed on Vene õhujõudude toel pealetungil mässuliste viimasele kantsile Idlibi provintsile.

Kreml lükkas teisipäeval ÜRO uurijate süüdistuse tagasi. "Me ei ole selliste süüdistustega nõus," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ja seadis kahtluse alla raporti objektiivsuse.

"On ilmne, et ükski komisjon ei saanud saada toimuva kohta objektiivseid andmeid," sõnas Peskov.

"Terrorirühmituste rünnakute kohta ei öelda midagi, mis muudab kõik selle komisjoni hinnangud ühepoolseks."

ÜRO Süüria komisjon moodustati 2011. aastal varsti pärast sõja puhkemist ning see on süüdistanud korduvalt eri pooli sõjakuritegudes, aga mõnel juhul ka inimsusvastastes kuritegudes.