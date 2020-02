Eesti koos kuue riigigia algatas ÜRO-s Idlibi sündmuste tõttu eriistungi

Avatud istungi eel luges suursaadik Sven Jürgenson ette Julgeolekunõukogusse kuuluvate Euroopa Liidu riikide Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia ja endise valitud liikme Poola ühise pressiavalduse, millega mõisteti tugevalt hukka rünnakud Türgi sõdurite vastu ja kinnitati Türgile oma solidaarsust. Avaldus tehti Eesti eestvedamisel, teatas välisministeeriumi pressisesindaja.

Istungi juhatas sisse ÜRO peasekretär António Guterres, kes kordas varasemat üleskutset relvarahu kehtestamiseks Idlibis. Ülevaate olukorrast andis ÜRO poliitiliste küsimuste asepeasekretär Rosemary DiCarlo.

Eesti rõhutas oma sõnavõtus istungil, et "terrorismiga võitlemine läbi tsiviilelanikkonna vastu suunatud terrori peab lõppema".

Eesti toetust Türgile kinnitas reedel ERR-ile ka välisminister Urmas Reinsalu.

Venemaa nimetas oma sõnavõtus Türgi sõdurite hukkumist kahetsusväärseks, Türgi aga teadlikuks otsuseks kasutada Türgi vastu sõjalist jõudu. Mõlemad pooled kinnitasid, et dialoog jätkub, edastas välisministeeriumi esindaja.

Idlibis on Süüria presidendi Bashar al-Assadi vägede, mis tegutsevad Venemaa toel, rünnakutes hukkunud viimastel päevadel vähemalt 34 Türgi sõdurit. Sõjategevuse ägenemine on piirkonnast lahkuma sundinud ligi miljon inimest, mis on juba praegu 3,5 miljonit põgenikku majutavat Türgit ajendanud tegema ähvardusi, et ta lubab põgenikel taas Euroopa riikidesse hakata liikuma.

Reedel arutasid Türgi palvel Brüsselis olukorda ka NATO riikide suursaadikud.