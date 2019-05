USA välisministeerium teatas teisipäeval, et kahtlustab Süüria võime taas keemiarünnakus ja ähvardas vastumeetmetega.

Ministeeriumi teatel uuritakse väiteid, et Süüria režiim kasutas keemiarelvi pühapäeval aset leidnud pealetungis suuresti islamistide valduses olevas Idlibis.

"Me kogume endiselt informatsiooni juhtunu kohta, kuid me kordame oma hoiatust, et kui president Bashar al-Assadi režiim kasutab keemiarelvi, siis USA ja tema liitlased vastavad kiiresti ja kohaselt," ütles välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus.

Idlibi provintsis võimutseb endiselt terrorivõrgustiku Al-Qaeda endine haru Hayat Tahrir al-Sham.

Teisipäeval valitsusvägede ja pühasõdalaste lahingutes vähemalt 44 inimest, teatasid inimõiguslased.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel korraldasid islamistide rühmituse Hayat Tahrir al-Sham võitlejad Kafr Nabudas rünnaku valitsusvägede positsioonidele.

USA president Donald Trumpi administratsioon on kahel korral pommitanud Süüriat keemiarelvade kasutamise kahtlusega seoses. USA pommitas Süüriat aastal 2017 ja 2018. Süüria võimud ja selle liitlane Venemaa on keemiarelvade kasutamise süüdistused korduvalt tagasi lükanud ja süüdistanud selles hoopis mässulisi.