Eestis on viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta ligemale 40. Ida-Virumaal on see näitaja 130 ja Sillamäel ulatub see koguni 600ni. Tekkinud olukorras otsustasid ametkonnad, et mõistlik on 13 000 elanikuga Sillamäel avada koroonatelk.

"Selle tõttu, et Sillamäel on koroonakolded, on lihtsam, kui telk viiakse sinna, et inimestel poleks vaja siia sõita. Testitavate seas on nii vanureid kui ka lapsi ning kohapeal on patsiendile parem proovi teha," ütles Ida-Viru Keskhaigla õendusjuht Alevtina Uustalu.

Sillamäe elanikud suhtuvad koroonatelgi tulekusse eri moodi. "Seda telki on kindlasti vaja. Meil Sillamäel on väga palju nakatunuid. Ma isegi tulin praegu Hispaaniast ja seda telki kahjuks Sillamäel varem polnud ning mul oli ainuke võimalus sõita Jõhvi, aga Jõhvi on kaugel," tunnistas Lilija.

"Mina olen oma testi juba andnud, aga see kaotati millegipärast ära. Nii et tehke ise järeldus, kuidas meil meditsiin töötab," märkis Vera.

Ida-Viru Keskhaigla juures on testimistelk avatud olnud nii kevadel kui ka sügisel. Haigla õendusjuhi Alevtina Uustalu sõnul on näha, et inimeste huvi testimise vastu on tõusnud. "Praegu rohkem testitakse, rohkem antakse välja saatekirju ja tundub, et ka inimesed ise tunnevad rohkem, et on vaja käia proove andmas," sõnas Uustalu.

Lisaks Sillamäele saab Ida-Virumaal koroonateste teha Kohtla-Järvel, Narvas ja Jõhvis (tasuline).