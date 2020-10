Kevadise eriolukorra ja riigipiiride ületamise keerukus on mõnevõrra vähendanud tänavu ka narkokuritegevust. Näiteks katkesid Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul pea täielikult kange niinimetatud zombie-droogi alfa-pvp ehk UFO tarneahelad. Ka teist sorti narkoainete vastu oli huvi väiksem.

"Nägime näiteks nii-öelda ecstasy ehk MDMA tarvitamise lõikes, et kui oli vähem pidusid, vähem noortekogunemisi, siis pigem nõudlus langes, turul oli rohkem pakkujaid ja saime teha järelduse, et ilmselt tarvitati vähem. See näitab, et tegelikult ei ole see võitlus kaugeltki lootusetu," selgitas Pikaro "Aktuaalsele kaamerale".

Jaanuarist septembri lõpuni registreeriti Eestis kokku 981 narkokuritegu mulluse 1140 võrreldes ehk 14 protsenti vähem. Viimase viie aasta lõikes registreeriti sellest veel vähem ehk 952 narkokuritegu 2016. aastal.

Seda, et narkoainete kättesaadavus aasta esimeses pooles kohati vähenes, ütles ka tervise arengu instituudi narkomaania ja nakkushaiguste keskuse juht Aljona Kurbatova.

"Nagu tarvitajad ise on öelnud, siis on olnud selliseid perioode, kui ei olnud mitte midagi kätte saada ja samas on olnud perioode, kui oli kõike kätte saada," ütles Kurbatova.

Pikaro sõnul on praegu narkoainete pakkumine ja nõudlus taastunud siiski varasemale tasemele. Eelkõige paneb politseid muretsema kanepi tarvitamine noorte seas.

"See on üks ainetevaldkond, mis taastus üsna kiiresti ja see on see, millega me väga tugevalt tahame tegeleda. Ja siin veel lisaprobleeme valmistab meile sotsiaalmeedias noorte hulgas uimastite levitamine ja kanep on seal kindlasti esikohal," ütles Pikaro.

Viimane tervise arengu instituudi uuring näitab, et 15-16-aastaste noorte vanuserühmast on 38 protsenti tarvitanud narkootikume ja kanep on neist levinuim.

"Ohumärk on see, et kuigi see osakaal, kui palju meil on noored elu jooksul proovinud narkootikume, ei ole viimastel aastatel tõusnud, siis see, et noored hindavad tarvitamisega kaasnevaid riske madalamaks kui kunagi varem ja aineid kättesaadavamaks, näitab, et meil on ikka väga keeruline olukord," rääkis Kurbatova.

Narkootikumide üledoosist põhjustatud surmasid on tänavu olnud 16. Mullu oli neid aasta lõikes 27. Veel 2017. aastal oli narkoaine üledoosi tõttu surnuid kokku 110, kuid kange fentanüüli Eesti turult tõrjumine politsei poolt on surmajuhtumeid jõudsalt vähendanud.