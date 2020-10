ERR Riias: Läti peab köögiviljade käibemaksu langetamist edulooks

Lätis üle-eelmise aasta algusest eksperimendina kehtestatud piirkonnale omaste puu- ja juurviljade ning marjade madalam, viieprotsendiline käibemaksumäär on toonud selle, et põllumajandustootjad on konkurentsivõimelisemad ning hind on ligi 12 protsenti madalam, nii et Lätis saab osta Balti riikide kõige odavamaid köögivilju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lätis kasvatatakse ja süüakse põlluande palju rohkem kui kolme aasta eest.

"Eksperimendil on olnud positiivne mõju. Eesmärgid on täidetud, sest varimajandus põllumajandussektoris on vähenenud 20 protsenti. See tähendab, et turul legaalselt tegutsevad tootjad on konkurentsivõimelisemad. Köögiviljad on kättesaadavamad suuremale hulgale kohalikest elanikest," selgitas Läti maaviljelusministeeriumi riigitoetuste osakonna asejuht Agrita Karlapa.

Kui uskuda uuringuid, siis tänu madalamale käibemaksumäärale on Läti lahti saanud ühest osast varimajandusest. Käibemaksu tasujate hulk köögivilja- ja marjakasvatajate seas on kasvanud ligi kümme protsenti. Ja kuigi järgmiseks aastaks on kokkulepe, et eelarvest puudu jäävad kolm miljonit eurot katab maaviljelusministeerium, on tervikuna riigieelarve kordades rohkem võitnud kui kaotanud.

"Kui tootjad müüvad oma kaupa rohkem ametlikult ja legaalselt, tähendab see, et riigieelarvesse laekub rohkem raha. Kasvupind on suurenenud - toodame rohkem ja maksame rohkem makse. Suureneb selle sektori töötajate arv, kes omakorda tasuvad riigile makse. Kõrgem on ka selle valdkonna töötajate keskmine palk," ütles ühenduse Põllumehed Seimis juhatuse liige Martinš Trons.

Läti on Balti riikidest seni ainus, kus aia- ja põllusaaduste käibemaksu on langetatud. Euroopas tervikuna ollakse aga viimaste seas.

"Praeguseks pole käibemaksusoodustust kasutusele võetud vaid neljas riigis - Taanis, Bulgaarias, Leedus ja Eestis," sõnas Karlapa.

Iseküsimus on, kes porgandid ja maasikad põllult üles võtab, iseäranis nüüd, mil tootmispind on laienenud.

"Tänavu on tööjõuprobleeme olnud palju vähem, sest koroonaviiruse tõttu on paljud jäänud töötuks. Nii on olnud lihtsam töötajaid leida. Oleme palju ka reklaaminud, et maal on rahvale tööd ja igaüks saab seal ka endale korjata marju ja muid saadusi," ütles Läti põllumajandustootjate koostöökogu juht Edgars Treibergs.

Läti seimile tehti ettepanek kehtestada viieprotsendiline käibemaks ka piimale, leivale, lihale, kalale ja munadele ning vähendada toidukohtades käibemaksu 12 protsendini, et kompenseerida viiruseajal saamata jäävat tulu. Sellega parlament ei nõustunud.