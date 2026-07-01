Läti langetas nelja põhitoidugrupi käibemaksu 21 protsendilt 12 protsendile. Soodustus kehtib leivale, piimale, linnulihale ja munadele ning jääb kehtima kuni 30. juunini 2027.

Lätis kehtib 12-protsendiline käibemaks juba mitmele teisele toidugrupile, näiteks imikutoidule ning värsketele puu- ja köögiviljadele.

Juulist laienes soodusmäär kõigile leiva- ja saiatoodetele. Uus määr hakkab kehtima ka lehma-, kitse- ja lambapiimale, sealhulgas laktoosivabale piimale. Lisaks laieneb soodusmäär linnulihale sealhulgas kana-, kalkuni-, pardi- ja hanelihale. Samuti rakendub madalam maksumäär töötlemata linnumunadele.

Samas ei laiene soodusmäär mitmele tootele, sealhulgas külmutatud lihale, vorstidele, kuivatatud lihatoodetele, saiakestele, kookidele, kreekeritele, riivsaiadele, kõrgkuumutatud (UHT) piimale, kondenspiimale, maitsestatud piimale, taimsetele piimaasendajatele ning hakklihale, mille soolasisaldus ületab ühe protsendi.

Läti tarbijakaitseamet lõi ka hinnakalkulaatori, mille abil saavad ostjad kontrollida, kui palju peaks toote hind langema juhul, kui kogu käibemaksu vähendamine kajastub lõpphinnas. Tarbijatel soovitatakse pöörata tähelepanu nii hinnasiltidele kui ka ostutšekkidele. Tšekilt tasub kontrollida, et asjaomase toote puhul oleks märgitud 12-protsendiline käibemaksumäär. Soodustus kehtib ka allahinnatud toodetele, kui need kuuluvad määratud toidugruppidesse.