AFP: Euroopas ületas koroonasurmade arv 250 000 piiri

Ühtekokku on nüüd Euroopas registreeritud 7 366 028 nakkus- ja 250 030 surmajuhtu. Sellest kaks kolmandikku annavad viis kõige rängemini pandeemiast tabatud riiki.

Ühendkuningriigis on COVID-19 tagajärjel surnud 43 646 inimest, kinnitust leidnud nakkusjuhtumeid 722 409. Itaalias on surmajuhtumeid registreeritud 36 543, Hispaanias 33 775, Prantsusmaal 33 392 ja Venemaal 24 187.

Viimase seitsme päeva vältel on koroonaviirus nõudnud Euroopas 8342 inimelu, mis on kõrgeim nädalane näit pärast mai keskpaika.

Paljud Euroopa riigid on oma nakkuskolletes piiranguid karmistanud.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) märkis neljapäeval, et pandeemia hoogustumine Euroopas on äärmiselt murettekitav.