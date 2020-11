Ehkki ühiskonnad võivad olla koroonaviiruse leviku peatamiseks kehtestatud piirangutest väsinud, siis need peavad jääma, kuna viirus ei ole väsinud, ütles Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) juht.

"Me võime olla COVID-19-st väsinud, aga tema meist ei ole. Euroopa riigid on viirusega hädas, kuid see ei ole märgatavalt muutnud. Seega ei muutu ka abinõud selle peatamiseks," ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus neljapäeval Pariisis peetud rahufoorumil.