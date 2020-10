Peruus avastati Nazca kõrbest 2000 aasta vanune kassi geoglüüf

Seni avastamata kassikujutis leiti vaateplatvormini uue raja loomise käigus, vahendab BBC.

"Kujutis oli vaevalt nähtav ning oli juba kadumas, sest see asus järsul nõlval, mida mõjutab tugevasti erosioon," oli kirjas Peruu kultuuriministeeriumi pressiteates.

Lisaks teatati, et kujutise suurus on ligi 37 meetrit ning viimasel nädalal on seda puhastatud ning tegeletud selle säilitamisega.

Peruu peaarheoloog Johny Isla selgitas, et kujutis on ilmselt vanem kui teised Nazca tsivilisatsiooni aegsed geoglüüfid seal piirkonnas. Isla hinnangul on kass päris hoopis varasemast Paracase kultuurist. See tehti Isla sõnul ilmselt vahemikus 500 aastat eKr kuni aastani 200.