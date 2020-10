Infektsionist: koroonat põdenud võiks jälgida ikkagi kõiki ettevaatusabinõusid

Synlabi infektsioonihaiguste valdkonna juht Paul Naaber ütles, et hoolimata sellest, et koroonaviirust põdenud inimestel on mõne kuu jooksul väiksem tõenäosus uuesti nakatuda, võiksid nad järgida samu ettevaatusabinõusid nagu kõik teisedki.

"Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla ja toimetaja Teet Teder andsid septembris positiivse koroonaproovi. Saate reporter Christel Karits, kellel olid koroonale sarnased sümptomid, andis septembris negatiivse proovi. Nüüd testis Synlab neil kõigil antikehade olemasolu. Tuli välja, et Hermakülal ja Tedrel on koroonaviiruse antikehad, Karitsal mitte. Naabri hinnangul põdes Karits ilmselt mingit muud haigust.

Naaber selgitas, et antikehade test ei näita samas, kui tugeva immuunsuse inimene saanud on. "Me siiani ei tea väga head seost, kui palju antikehad näitaksid immuunsust, kui kaua see immuunsus püsib või kui tugev kaitse on," selgitas ta.

Kuigi on uuringuid, et antikehad püsivad organismis umbes neli kuud, ei saa Naabri sõnul selles 100 protsenti kindel olla.

"Mõni uuring näitab, et antikehad püsivad neli kuud, mõni kolm kuud. Aga tuleb ka järjest ärevaid teateid, et inimesed, kes on COVID-it põdenud, on uuesti nakatunud ja need on juba teaduslikult kinnitatud faktid," märkis ta.

"Me ei saa 100 protsenti milleski kindlad olla. See on nii uus haigus. Nüüd alles hakkavad kordushaigestumused välja tulema. Ja ega antikehade uuringuid pole ka väga palju tehtud. Neid tehakse küll järjest juurde. Ja tegelikult ka need tulemused on natuke vastuolulised," lisas ta.

Naaber märkis aga, et tõenäoliselt neil, kes on koroonaviirust põdenud, on väikesem šanss lähiajal uuesti nakatuda. Samas soovitab ta ka neil jätkuvalt ettevaatusabinõusid järgida.

"Sest on ka arvamusi, et kui inimene on koroonaviirust põdenud ja tekib kordusnakkus, siis me ei tea, võib-olla ta põeb kergemalt, aga võib-olla ta on ise jällegi viiruse levitaja. See on üks spekulatsioon, aga hetkel on kõik spekulatsioonid. Soovitaks järgida kõiki reegleid, mis on teistel inimestel," rääkis ta.

Naabri sõnul oli inimestel kevadel suurem huvi antikehade testi teha. "Nüüd on vähemaks jäänud, kuna inimesed on võib-olla väsinud koroonaviirusest. Aga ikkagi tehakse," ütles ta.