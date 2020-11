Synlab plaanib tõsta oma testimisvõimekust 10 000-ni ööpäevas

Koroonaviirusega võitlemise üheks keskseks küsimuseks on testimisvõimekuse suurendamine. Enamus Eestis tehtavatest testidest analüüsitakse Synlabi laborites, mille võimekus on 8000 testi ööpäevas, kuid ettevõte plaanib detsembriks tõsta oma võimekuse 10 000 testini.

Eestis tegutseb kaks koroonatestide analüüsijat - terviseamet ja Synlab. Terviseameti laborites ööpäevas analüüsitavate testide maht on piiratud sadadega, ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

"Ehk need testid, mis on meie poolt ellu kutsutud - see on siis laustestimine mõnes kinnipidamisasutuses või hooldekodus - need testid me teeme enda juures nii kaua, kuni meil laborimaht säilib," rääkis Lanno.

Ülejäänud teste analüüsib terviseameti partner, Synlab. Seal analüüsiti viimasel nädalal keskmiselt 5000 testi ööpäevas.

"Kui peaks olema vajadust võimekust tõsta kaks korda sellest, siis see käib meil suhteliselt kiiresti. Kiirematel aegadel me tegimegi 8000 testi. Seda praegu vaja ei ole läinud. Soomele me hetkel enam ei testi. Nii, et kogu meie testimisvõimekus on Eesti päralt," Synlab Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp.

Et nakatunute arvu kasvuga toime tulla, on Synlab plaaninud tõsta detsembri esimeseks pooleks testide analüüsimise võimekust üle 10 000 testi ööpäevas.

"Me testisime ju kuni praktiliselt oktoobri keskpaigani väga suures ulatuses. Kõik Soome proovid tehti meil. Nii, et kui me võtame, et Synlabi laborites või Synlabi Tallinna laboris on kokku tehtud umbes 650 000 koroonaviiruse proovi, siis 300 000 on sellest tehtud Eesti jaoks ja ülejäänud on tehtud Soome jaoks," tõdes Aamisepp.

Soomes analüüsitakse nüüd teste Synlabi sõsarlaboris. Synlab kavatseb aga testimisvõimekust tõsta veelgi, sest Eesti laborilt on abi palunud ka naaberriigid.

"Lisaks sellele, et me Soomes suuremahuliselt testime ja oleme testinud, siis meiega on ühendust võetud ka nii Lätist kui Leedust. Meil on suurem plaan tõsta testimismaht üle 20 000 päevas. Nii nagu me oma spetsialistide abiga tegime seda ka Soomes, et lõime võimekuse testida kuni 20 000 testi päevas ja seda sama me soovime teha ka Eestis," rääkis Synlabi juht.

Aamisepp selgitas, et analüüsimise võimekust saab tõsta tänu tööprotesside automatiseerimisele. Lisaks sellele arendatakse tarkvara, et kogu protsess oleks hästi jälgitav ja kontrollitav.