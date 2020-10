USA senat hääletab ülemkohtu uue kohtuniku üle esmaspäeval

Vabariiklaste enamuse juht USA senatis Mitch McConnell teavitas teisipäeval ajakirjanikke hääletamiskavast.

USA president esitas Amy Coney Barretti ülemkohtuniku kandidaadiks pärast liberaalist Ruth Bader Ginsburgi surma.

USA vabariiklased loodavad Barretti abil kallutada ülemkohtu koosseisu veenvalt konservatiivide kasuks enne 3. novembril peetavaid presidendivalimisi.

Vabariiklastel on senatis enamus ja seega kinnitatakse Barrett ilmselt ametisse.

Barrett on katoliiklasest seitsme lapse ema, kes on kindlalt vastu abordile, mis on üks Ühendriikide kultuurilise lõhe keskseid küsimusi.

Ehkki Barrett on Indiana Notre Dame'i ülikoolis 15 aastat juurat õpetanud, on tema kogemus kohtunikuna piiratud. Kohtunikuks sai ta alles 2017. aastal, kui Trump ta föderaalsesse apellatsioonikohtusse määras.

Barrett on öelnud, et teeb oma usul ja ametiülesannetel kohtunikuna vahet, kuid kriitikud pole selles veendunud. Apellatsioonikohtunikuna on ta otsustanud relvaõiguste kasuks ja seisnud vastu migrantidele ning abordile.