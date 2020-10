Kõige rohkem uusi nakatunuid tuli ilmsiks Harjumaal, kus positiivse proovi andis 21 inimest. Ida-Virumaal oli positiivseid teste kuus, Tartumaal neli, Jõgevamaal üks, Põlvamaal ja Pärnumaal samuti üks. Kaheksa inimese puhul puudus rahvastikuregistris elukoht.

Nakatumine maakonniti

Tallinna lisandus 19 uut nakatunut. Harjumaa kolme juhtumi puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet: ühe töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Kooli koldes on kuus inimest. Neljandas töökoha koldes on kuus nakatunut ning teisipäeva hommikust lisandunud viiendas töökoha koldes viis inimest.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on 1400 inimest, kellest 215 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud kahe juhtumi puhul toimus nakatumine hooldekodus, kahel juhul töökohas ja ühel juhul läbi perekontakti. Üks juhtum on sisse toodud Venemaalt. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 747 inimest, kellest on haigestunud 144.

Jõgevamaale lisandunud juhtum on seotud varasema haigestunuga. Kaks Tartumaale lisandunud juhtumit nakatusid läbi perekontakti, teise kahe juhtumi asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud juhtum nakatus läbi perekontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 528 inimest, kellest 58 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Pärnumaale lisandund juhtum on seotud varasema haigestunuga. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 51 inimest, kellest 15 on haigestunud.

20. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 27 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid lisandus ööpäeva jooksul kaks – Ida-Viru keskhaiglas surid 94-aastane mees ja 95-aastane naine. Tagantjärele on COVID-19 surmaks tunnistatud ka Ida-Viru keskhaiglas 15. oktoobril surnud 64-aastane mees.

Kokku on Eestis surnud 71 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

20. oktoobri seisuga on tervenenud 3 270 inimest.

Eestis on kokku tehtud üle 245 000 esmase testi, nendest 4127 ehk 1,68 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.