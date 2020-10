Võidumeeskonda kuuluvad HGAst Marianna Zvereva, Andres Ristov, Andrea Ainjärv, Grete Liis Nagelmann, Hanno Grossschmidt ja Tomomi Hayashi ning VÄLI maastikuarhitektidest Kadi Nigul, Kristian Nigul ja Kadri Uusen.

"Lähtusime sellest, et meie poolt loodava uue kihistuse mõte on merekindluse hoone avada, anda talle uusi tähendusi, võimalusi ning luua uutele kasutajatele harmooniline keskkond. Kujundlikult püüdsime pärandit respekteerides tuua välja merekindluse vastaspoole, mis oli seal seni kogu aeg justkui peidus olnud," sõnas HGA partner Hanno Grossschmidt.

"Patarei Merekindluse näol on tegemist suure avaliku huvi all oleva objektiga ning arhitektidele püstitatud lähteülesanne oli väljakutsuv ja mitmetasandiline. Võidutöö on ainuke, mis suudab ühendada mentaalse idee läbi praktiliste lahenduste ja tähenduste ühtseks tervikuks," ütles Patarei Merekindluse omanik Urmas Sõõrumaa.

"Kõik võistlustööd esindasid väga kõrgel tasemel kvaliteetarhitektuuri ja žüriil ei olnud seetõttu otsuse tegemine lihtne. Võidutöö paistab teiste hulgast silma eeskätt väga hästi läbimõeldud tervikkontseptsiooni poolest ning suuri sisehoove katma planeeritud klaaskatuste ühest küljest võluvalt lihtsa ja loogilise, kuid teisalt efektse lahendusega," nentis US Real Estate'i ehitusdirektor Tarmo Pohlak.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja Oliver Alveri sõnul parandab võidutöös kajastatud väga hea välialade ja rannapromenaadi lahendus oluliselt inimeste sidet merega.

Žüriid abistasid lisaks oma ala parimad eksperdid, kes laekunud töid analüüsisid ja oma eksperthinnangu andsid. Protsessi olid kaasatud eksperdid energiatõhususe, ehitusinseneeria, muinsuskaitse ning kunstiteaduse valdkonnast.

Kõigi võistlustöödega saab alates neljapäevast lähemalt tutvuda Patarei Merekindluse Gorži hoovis, mis on avatud iga päev 10-22. Konkursi võitja HGA hakkab merekindluse sisehoove ning välialasid projekteerima koostöös merekindluse peaprojekteerija Arhitekt 11-ga.

Merekindlus saab valmis 2026. aastal, kuid esimeste üürihuvilistega on arutelud juba alanud.