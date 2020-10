Lapsed veedavad huviringide kõrval vaheajal tavalisest rohkem aega ka internetis

Tallinna botaanikaaia korraldatud koolivaheaja taimepäevadel osalenud lapsed olid õppimise ja kaartide meisterdamisega nii ametis, et nutiseadme kasutamiseks vajadust ei tundnud. Samas on nad vaheajal internetis tavapärasest rohkem aega veetnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Natuke rohkem.... Videote vaatamisele ja sõpradega ma saan kiiremini rääkida," selgitas Sofia, millele ta internetis aega kulutab.

"Ma arvan, et rohkem aega võib-olla. Kui keegi kirjutab telefonis, siis vastan varem. Varem ei vastanud midagi ja kolme päeva pärast nägid teksti alles," rääkis Adeele.

"Võib-olla olen isegi küll kasutanud natuke rohkem. Kui mul on vaja millegi kohta uurida näiteks, siis ma olen ikka kasutanud rohkem," ütles Mirel.

Kõige enam aega kulub mängude ja suhtlemise peale.

"Ma vaatan videoid, räägin sõpradega ja lihtsalt mängin mingeid mänge," ütles Sofia.

"Mängin videomänge," sõnas Oskar.

"Mängin, kirjutan sõpradega, helistan kui vaja," märkis Adeele.

Tele 2 andmetel ei ole vaheaja esimesel poolel internetikasutuses suurt muutust näha. Elisa meediasuhete juhi Taavi Tederi sõnul on aga lõuna ajal, kui lapsed on tavaliselt koolis, kaabelvõrgu kasutus suurenenud 40 protsenti. Mobiilse andmeside kasutus on suurenenud veidi rohkem kui kümme protsenti. Sama kinnitas ka Telia erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann.

"On kasvanud mõnevõrra nii mobiilse interneti kui ka koduinterneti kasutamine. Me oleme näinud umbes kümne protsendi piires kasvu ja väga hea kasv on tegelikult ka televisiooniteenuste tarbimisel," selgitas Viilmann.

Nii Viilmanni kui ka Tederi sõnul on selline kasutusarvude kasv vaheaja ja vihmaste ilmade kontekstis loomulik.