Pentagon kinnitas USA tahet hoida Iisraeli sõjalist eelist Lähis-Idas

Ajal, mil Washington kavatseb müüa Araabia Ühendemiraatidele hävituslennukeid F-35, sai Gantz USA kaitseministrilt Mark Esperilt kinnituse, et Iisraeli "kvalitatiivne sõjaline eelis" sellest ei kannata. Iisrael on praegu ainus Lähis-Ida riik, kellel on seda tüüpi USA sõjalennukid.

Tegu oli Gantzi ja Esperi teise kohtumisega viimase kuu jooksul. Gantzi sõnul on nad pidanud nädalaid kõnelusi "tagamaks parteiülene panustamine Iisraeli julgeolekusse".

Pärast kohtumist teatas Gantz Twitteris, et pooled allkirjastasid ühisdeklaratsiooni, kinnitades USA strateegilist panustamist "Iisraeli kvalitatiivsesse sõjalisse eelisesse Lähis-Idas lähiaastateks".

Iisrael väljendas muret pärast USA presidendi Donald Trumpi teadet eelmisel kuul, et Washingon võib müüa Araabia Ühendemiraatidele F-35 sõjalennukeid.

Iisrael on olnud vastu selliste lennukite müümisele USA liitlastele regioonis, seal hulgas Jordaaniale ja Egiptusele, kuigi mõlemad on tunnustanud juudiriiki.

Trump tahab F-35 AÜE-le müümise tehingu kinnitada jaanuariks ehk veel enne, kui tal tuleb valimiskaotuse korral ametist lahkuda.