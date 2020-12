"Palju efektiivsem on pidada dialoogi, mis aitab paremini võidelda terrorismi vastu," ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Prantsusmaa jaoks on Egiptus strateegiline liitlane võitluses terrorismi vastu Siinai poolsaarel ja Liibüas.

2015. aastast on Prantsusmaa ja Egiptus sõlminud mitu relvatehingut. Tuntuim on kahe Mistral klassi helikopterikandja müümine, mis alguses olid mõeldud Venemaale. Egiptus on ostnud Prantsusmaalt veel mitu tosinat hävituslennukit Rafaele.

Macron siiski lisas, et arutas oma Egiptuse kolleegiga samuti inimõigusi, sealhulgas käsitleti Palestiina-Egiptuse aktivisti Ramy Shaathi arreteerimist.

Shaath arreteeriti Egiptuses eelmise aasta juulis, kus teda süüdistati riigivõimu vastases tegevuses ja terroriorganisatsioonide abistamises. Shaath on abielus Prantsusmaa kodaniku Celine Lebruniga.

Meedia on süüdistanud Macroni selles, et geopoliitiliste ja finantsiliste huvide pärast eiratakse Kairo üha kasvavaid inimõiguste rikkumisi.

Prantsusmaa tervitas Egiptuse presidenti Abdel Fattah al-Sisi Pariisis sõjaväeparaadiga.