Trump teatas Sudaani ja Iisraeli suhete normaliseerimisest

USA president Donald Trump teatas reedel, et Sudaan normaliseerib suhted Iisraeliga, keda hiljuti otsustasid tunnustada Pärsia lahe araabia riigid Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid.

Trump kustutas Sudaani ametlikult riikide hulgast, keda USA peab terrorismi toetajaiks ning pidas kohe seejärel ajakirjanike juuresolekul Valge Maja ovaalsaalis telefonikõne Iisraeli ja Sudaani liidritega.

"Me laiendame teie juhtimisel nii kiiresti rahuringi," oli kuulda Netayahut ütlemas.

Tuleb veel palju teisi, lubas Trump. "Meil on vähemalt viis, kes tahavad veel tulla," ütles ta ajakirjanikele Valges Majas.

"Sudaan ja Iisrael on otsustanud suhted normaliseerida – järjekordne suur samm Lähis-Idas rahu saavutamise teel, kuna veel üks riik ühineb Aabrahami lepinguga," kirjutas Trumpi abi Judd Deere Twitteris.

Trump teatas plaanist Sudaan terrorit toetavate riikide nimekirjast maha võtta juba esmaspäeval, tingimusel, et too maksab kompensatsiooni ameeriklastest terroriohvritele. Sudaan kanti nimekirja nüüdseks kukutatud diktaatori Omar al-Bashiri ajal.

Sudaani üleminekuvalitsus on eraldanud 335 miljonit dollarit Bashiri-aegasete USA-vastaste rünnakute ohvritele kompensatsiooni maksmiseks.

Järjekordse islamiriigi otsus Iisraeliga suhete normaliseerimist alustada on teretulnud punkt Trumpi välispoliitiliste saavutuste reas otse enne 3. novembri presidendivalimisi.

Kolmapäeval külastas Iisraeli delegatsioon Sudaani, et arutada diplomaatiliste suhete võimalust.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu allkirjastas septembris Valges Majas USA vahendatud diplomaatilised lepped AÜE ja Bahreiniga, kuid Sudaan on tähelepanuväärsem saavutus, sest tegemist on araabia riigiga, kes on olnud Iisraeliga sõjas.

"Täna tehti Ühendriikide-Sudaani kahepoolsetes suhetes kaalukas samm, mis Sudaani jaoks tähistab pöördepunkti," ütles Valge Maja avalduses.

Sudaani peaminister Abdulla Hamdok tänas Twitteris Trumpi, kuid ei maininud Iisraeli tunnustamist. Ta on varem öelnud, üleminekuvalitsuse juhina ei ole tal voli sellist otsust langetada.

Sudaani valitsuse allika sõnul võtsid telefonivestlusest osa Trump, Hamdok, Netanyahu ja Sudaani kindral Abdel Fattah al-Burhan.

USA kandis Sudaani terrorismi toetavate riikide nimekirja 1993. aastal, kui riiki valitses veel Omar al-Bashir. Pärast Bashiri võimuletulekut riigipöördega 1989. aastal, sai riigist pelgupaik džihadistidele ja teistele terroristidele, nende seas Al-Qaeda liider Osama bin Laden.

Samuti võõrustas riik omal ajal tuntuimat terroristi Illich Ramirez Sánchezi ehk "Šaakal" Carlost, kes oli seotud terrorirünnakutega 1970.-80. aastatel. Sánchezi nabisid 1994. aastal Hartumis kinni Prantsuse luureagendid.

Ühendriigid kehtestasid Sudaanile, mis on üks vaeseimaid riike maailmas, 1990. aastatel karmid majandussanktsioonid, millest loobuti alles 2017. aastal.