X!

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

Välismaa
President Donald Trump.
President Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / Consolidated News Photos
Välismaa

USA president Donald Trump esitles esmaspäeval oma püüdlusi Iraaniga rahu sõlmida kui katset saavutada Lähis-Idas ulatuslik kokkulepe, kutsudes piirkonna ja ka kaugemate moslemienamusega riike üles lahendama oma vaidlusi Iisraeliga.

Pikas sotsiaalmeediapostituses loetles Trump riigid, mille juhtidega ta laupäeval konverentskõnes Iraaniga peetava sõja lõpetamise püüdlustest rääkis.

"Pärast kogu seda tööd, mida Ühendriigid on selle väga keerulise pusle kokkupanemiseks teinud, peaks olema kohustuslik, et kõik need riigid liituksid vähemalt samaaegselt Aabrahami lepetega," kirjutas Trump. "Kõnealused riigid on Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid (juba liige!), Katar, Pakistan, Türgi, Egiptus, Jordaania ja Bahrein (juba liige!)"

Aabrahami lepped, mis on 2020. aastal Trumpi vahendusel sõlmitud kokkulepete kogum, reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeli ja riikide vahel, mis on ajalooliselt olnud tema suhtes vaenulikud.

Kuigi diplomaatilistes ringkondades tervitati leppeid kui sammu rahulikuma Lähis-Ida suunas, on need paljudes piirkonna osades avalikkuse seas endiselt ebapopulaarsed, muu hulgas seetõttu, et need ei käsitle Iisraeli-Palestiina konflikti.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ütles 2025. aasta novembris Trumpile, et kuningriik on avatud Aabrahami lepetega liitumisele, kui on olemas "selge tee" kahe riigi lahenduse suunas.

Trump ütles, et enamik riike, kellega ta rääkis, "peaksid olema valmis, tahtma ja suutma muuta selle kokkuleppe Iraaniga palju ajaloolisemaks sündmuseks, kui see muidu oleks". "See peaks algama Saudi Araabia ja Katari viivitamatu allkirjastamisega ning kõik teised peaksid eeskuju järgima. Kui nad seda ei tee, ei tohiks nad sellest tehingust osa saada, kuna see näitab halbu kavatsusi," kirjutas ta.

Trump isegi vihjas, et lepetega peaks liituma ka Iisraeli verivaenlane Iraan.

Carnegie Rahvusvahelise Rahu Sihtasutuse vanemteadur Aaron David Miller ütles, et Trumpi üleskutse edu on väga ebatõenäoline, osaliselt riikidevahelise piirkondliku rivaalitsemise tõttu. "Mulle tundub väga ebatõenäoline, et lähiajal näeme nende lepingute laienemist," ütles ta.

"Saudid ei kavatse Aabrahami lepetega liituda. Saudide ja Emiraatide rivaalitsemine takistab seda," ütles Miller. "Mida saavad Pärsia lahe riigid Iisraeliga suhete normaliseerimisega nõustumisest?"

Miller juhtis tähelepanu, et Trump esitas sama palve ka 2025. aasta oktoobris Iisraeli ja Hamasi vahel Gaza sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppe järel.

Trump ja tema tippdiplomaat Marco Rubio on viimastel päevadel andnud erinevaid hinnanguid Iraani sõja lõpetamise lepingu ajastuse kohta, vihjates aeg-ajalt, et see on peatselt tulemas.

Iraani pealäbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf saabus esmaspäeval Katari osana "diplomaatilisest protsessist" sõja lõpetamiseks Ameerika Ühendriikidega, teatas riiklik meedia.

USA väed ründasid enesekaitseks Iraanis asuvaid raketirajatisi

USA väed ründasid esmaspäeval enesekaitseks Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja miine paigaldada üritavaid aluseid, teatas USA keskväejuhatus.

Samal ajal saabusid Iraani tippläbirääkijad Dohasse sõja lõpetamise kõnelustele.

"USA väed andsid esmaspäeval Iraani lõunaosas enesekaitseks lööke, et kaitsta meie sõdureid Iraani vägede tekitatud ohtude eest," ütles USA armee pressiesindaja Tim Hawkins oma avalduses.

Avalduses ei täpsustatud rünnakute üksikasju ja märgiti vaid, et sihtmärkide hulgas olid rakettide stardikohad ja alused, mis üritasid miine paigaldada.

Trump teatas varem päeval, et Iraaniga on võimalik sõlmida kas suurepärane ja sisukas lepe või ei tule üldse mingit lepet.

"Lepe Iraaniga on kas suurepärane ja sisukas või ei tule mingit lepet," sõnas USA riigipea.

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:14

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Mihkelson: Ukraina löögid naftatehastele Vene eesmärke lähikuudel ei muuda

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

25.05

Teadur: Trumpi ja Putini visiidid näitavad Hiina jõumomenti maailmas

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

25.05

Gröönimaa pealinlased protestisid uue USA konsulaadi vastu

25.05

ETV spordisaade, 25. mai

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

25.05

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

25.05

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

25.05

Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

25.05

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak

25.05

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

25.05

Praeguse sündimuse jätkumine võib rahvaarvu sajandi lõpuks kahandada ligi poole võrra

25.05

Kreml ähvardas Armeenia EL-iga sõbrustamise tõttu odavast gaasist ilma jätta

ilmateade

loe: sport

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

loe: kultuur

25.05

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

25.05

Kiievi lähedal filmitakse üles Ilmar Raagi uut põnevussarja

25.05

Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

25.05

Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

loe: eeter

25.05

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

25.05

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

25.05

Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

25.05

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Jonas.f.k

Raadiouudised

25.05

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

25.05

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

25.05

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

25.05

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

25.05

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

25.05

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

25.05

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

25.05

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo