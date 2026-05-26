Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

USA president Donald Trump esitles esmaspäeval oma püüdlusi Iraaniga rahu sõlmida kui katset saavutada Lähis-Idas ulatuslik kokkulepe, kutsudes piirkonna ja ka kaugemate moslemienamusega riike üles lahendama oma vaidlusi Iisraeliga.

Pikas sotsiaalmeediapostituses loetles Trump riigid, mille juhtidega ta laupäeval konverentskõnes Iraaniga peetava sõja lõpetamise püüdlustest rääkis.

"Pärast kogu seda tööd, mida Ühendriigid on selle väga keerulise pusle kokkupanemiseks teinud, peaks olema kohustuslik, et kõik need riigid liituksid vähemalt samaaegselt Aabrahami lepetega," kirjutas Trump. "Kõnealused riigid on Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid (juba liige!), Katar, Pakistan, Türgi, Egiptus, Jordaania ja Bahrein (juba liige!)"

Aabrahami lepped, mis on 2020. aastal Trumpi vahendusel sõlmitud kokkulepete kogum, reguleerivad diplomaatiliste suhete normaliseerimist Iisraeli ja riikide vahel, mis on ajalooliselt olnud tema suhtes vaenulikud.

Kuigi diplomaatilistes ringkondades tervitati leppeid kui sammu rahulikuma Lähis-Ida suunas, on need paljudes piirkonna osades avalikkuse seas endiselt ebapopulaarsed, muu hulgas seetõttu, et need ei käsitle Iisraeli-Palestiina konflikti.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ütles 2025. aasta novembris Trumpile, et kuningriik on avatud Aabrahami lepetega liitumisele, kui on olemas "selge tee" kahe riigi lahenduse suunas.

Trump ütles, et enamik riike, kellega ta rääkis, "peaksid olema valmis, tahtma ja suutma muuta selle kokkuleppe Iraaniga palju ajaloolisemaks sündmuseks, kui see muidu oleks". "See peaks algama Saudi Araabia ja Katari viivitamatu allkirjastamisega ning kõik teised peaksid eeskuju järgima. Kui nad seda ei tee, ei tohiks nad sellest tehingust osa saada, kuna see näitab halbu kavatsusi," kirjutas ta.

Trump isegi vihjas, et lepetega peaks liituma ka Iisraeli verivaenlane Iraan.

Carnegie Rahvusvahelise Rahu Sihtasutuse vanemteadur Aaron David Miller ütles, et Trumpi üleskutse edu on väga ebatõenäoline, osaliselt riikidevahelise piirkondliku rivaalitsemise tõttu. "Mulle tundub väga ebatõenäoline, et lähiajal näeme nende lepingute laienemist," ütles ta.

"Saudid ei kavatse Aabrahami lepetega liituda. Saudide ja Emiraatide rivaalitsemine takistab seda," ütles Miller. "Mida saavad Pärsia lahe riigid Iisraeliga suhete normaliseerimisega nõustumisest?"

Miller juhtis tähelepanu, et Trump esitas sama palve ka 2025. aasta oktoobris Iisraeli ja Hamasi vahel Gaza sõja lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppe järel.

Trump ja tema tippdiplomaat Marco Rubio on viimastel päevadel andnud erinevaid hinnanguid Iraani sõja lõpetamise lepingu ajastuse kohta, vihjates aeg-ajalt, et see on peatselt tulemas.

Iraani pealäbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf saabus esmaspäeval Katari osana "diplomaatilisest protsessist" sõja lõpetamiseks Ameerika Ühendriikidega, teatas riiklik meedia.

USA väed ründasid enesekaitseks Iraanis asuvaid raketirajatisi

USA väed ründasid esmaspäeval enesekaitseks Iraani lõunaosas asuvaid raketirajatisi ja miine paigaldada üritavaid aluseid, teatas USA keskväejuhatus.

Samal ajal saabusid Iraani tippläbirääkijad Dohasse sõja lõpetamise kõnelustele.

"USA väed andsid esmaspäeval Iraani lõunaosas enesekaitseks lööke, et kaitsta meie sõdureid Iraani vägede tekitatud ohtude eest," ütles USA armee pressiesindaja Tim Hawkins oma avalduses.

Avalduses ei täpsustatud rünnakute üksikasju ja märgiti vaid, et sihtmärkide hulgas olid rakettide stardikohad ja alused, mis üritasid miine paigaldada.

Trump teatas varem päeval, et Iraaniga on võimalik sõlmida kas suurepärane ja sisukas lepe või ei tule üldse mingit lepet.

"Lepe Iraaniga on kas suurepärane ja sisukas või ei tule mingit lepet," sõnas USA riigipea.