USA kaitseministeerium mõistis hukka Türgi raketisüsteemi katsetamise

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kinnitas varem päeval, et eelmisel nädalal katsetati esimest korda Vene raketisüsteemi S-400.

"USA kaitseministeerium mõistab kõige karmimalt hukka Türgi 16. oktoobri õhutõrjesüsteemi S-400 katsetuse," seisab Pentagoni avalduses.

"Testide läbiviimine vastab tõele, seda tehti ja see jätkub," ütles Erdogan Istanbulis ajakirjanike küsimustele vastates.

Eelmisel reedel jõudsid avalikkuseni teated, et Türgi sõjavägi katsetas raketisüsteemi S-400.

"Me ei kavatse Ameerikalt selleks luba küsida," lisas Erdogan. President rõhutas, et USA seisukohad raketisüsteemi küsimuses Türgit ei seo.

"Kui me ei katseta seda, mis meil on, mida muud me sellega siis teeme?" päris Erdogan.

Washington oli lootnud, et Ankara jätab Venemaalt ostetud raketisüsteemid niiöelda lahti pakkimata, kuid Türgi on alati kinnitanud, et eelmisel aastal kätte saadud süsteemid võetakse kasutusele.

"Me oleme selgelt välja öelnud, et kui Türgi süsteemi aktiveerib, võivad sel olla tõsised tagajärjed meie julgeolekusuhetele," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Morgan Ortagus eelmisel reedel.

Ankara on kaitsnud end väidetega, et Ühendriigid keeldusid neile omal ajal müümast Patriot-rakette, nii et nel ei jäänud muud üle, kui osta Vene süsteem.

Türgit ähvardavad sanktsioonid CAATSA-na tuntud 2017. aasta seaduse alusel, mis näeb ette karistust tähtsate relvaostude eest Venemaalt.