USA saadik NATO-s mõistis hukka sissetungi Rumeenia territooriumile

"Seisame oma NATO liitlase Rumeenia kõrval ning mõistame hukka selle hoolimatu sissetungi tema territooriumile," kirjutas Matthew Whitaker X-is, Venemaad intsidendis otseselt süüdistamata.

"Kaitseme NATO territooriumi igat sentimeetrit," lisas Whitaker.

NATO peasekretär Mark Rutte teatas, et allianss kaitseb igat sentimeetrit oma territooriumist.

"Venemaa hoolimatu käitumine on ohtlik meile kõigile. Eilne õhtu näitas taas kord, et nende ebaseadusliku agressioonisõja tagajärjed ei lõpe piiril. Me jätkame oma heidutuse ja kaitse tugevdamist kodus ning jätkame Ukraina toetamist, kui nad kaitsevad end Venemaa agressiooni eest," teatas Rutte.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot ütles reedel, et riik kutsub välja Venemaa suursaadiku, et nõuda intsidendi kohta selgitusi. Prantsusmaa on NATO juhtiv riik Rumeenias ning on sinna paigutanud ligi 1500 sõdurit.

Ka Saksamaa välisminister Johann Wadephul mõistis reedel hukka Venemaa hoolimatu tegevuse seoses Rumeenias toimunud drooniõnnetusega, milles sai viga kaks inimest.

Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen ütles reedel, et Venemaa agressioonisõda on ületanud järjekordse piiri, kui Ukrainaga piirnevas EL-i liikmesriigis Rumeenias tabas droon elumaja.

"Oleme täielikult solidaarsed Rumeenia ja selle rahvaga," kirjutas von der Leyen sotsiaalmeedias.

EL-i välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et rääkis Rumeenia välisministri Oana Țoiuga, et avaldada ühenduse täielikku solidaarsust Rumeeniaga.

"Moskval ei tohi lubada karistamatult Euroopa õhuruumi rikkuda," ütles Kallas, nimetades intsidenti Rumeenia suveräänsuse ja Euroopa õhuruumi räigeks ja tõsiseks rikkumiseks.