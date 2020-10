ERR Vilniuses: Leedu parlamendivalimiste favoriidiks peetakse konservatiive

Leedu parlamendivalimiste teise vooru eel on favoriit opositsiooniline Isamaaliit - Leedu Kristlikud Demokraadid. Konservatiivid lubavad kõrgemat lisandväärtust loovat majandust ja reforme hariduses ning tervishoius. Üllatuslik edu saatis esimeses voorus aga väikest Vabadusparteid, mis tahab seadustada samasooliste partnerluse ja kanepi tarvitamise.

Valimiste esimeses voorus oli edukaim praegu opositsioonis olev Isamaaliit Leedu Kristlikud Demokraadid, kellel teises voorus on hea võimalus oma võit kindlustada. Oma šansid on aga veel ka praegusel võimuparteil Põllumeeste ja Roheliste Liidul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vilniuse Ülikooli politoloogia professor Justinas Dementavicius ütles, et Põllumeeste ja Roheliste Liidu põhilubadus on olnud senise poliitikaga jätkamine. "See on eelkõige sotsiaalabi Leedu kõige vaesematele elanikele. Kristlikud demokraadid lubavad arutelu mitmetes küsimustes ja jätkusuutlikku majandust, kuhu me peaksime investeerima," sõnas Dementavicius.



Täpne kohtade jaotus seimi saalis saab selgeks pühapäeva õhtuks. Üks valimiste üllatus on aga juba selge, see on väikse Vabaduse partei edu.

Vabaduspartei esimees Aušrine Armonaite sõnul on erakonna viis prioriteeti haridus, ärikeskkond, inimõigused, kanep ja keskkond.

Populaarseimate rahvuslike-konservatiivsete vaadetega suurparteide kõrval kogus liberaalne Vabaduspartei esimeses voorus üheksaprotsendilise toetuse. Nende silmapaistvaim lubadus on samasooliste partnerluse seadustamine.

"Meie ütlesime avalikult, et me teeme selle ära. Kõik on Leedus teretulnud ja meie poliitikutena peame võtma vastutuse ja juhtrolli, et muuta Leedu avatuks kõigile," lausus Armonaite.

Esimeses voorus andis oma hääle vaid 47,6 protsenti valijatest, mis on vähem kui nelja aasta eest.