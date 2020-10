Vabaduspartei juht ERR-ile: Leedus tuleks kooseluseadus koos rakendusaktidega vastu võtta

Aasta tagasi loodud Vabaduspartei juht Aušrine Armonaite näitas "Välisilmale", kus tema erakonna fraktsioon võiks seimi saalis istuma hakata. Parempoolse poliitika ajajad istuvad saali paremas servas ja vasakpoolsed vasakus.

"Vabaduspartei põhiline idee on pakkuda positiivset poliitikat Leedus. Liberaalsed väärtused, kohati väga julge narratiiv, mille me tõime, ja ma arvan, et Leedu inimesed mõistsid meie sõnumit, nad kuulsid meid. Ma olen selle üle väga õnnelik ja tänulik," rääkis Armonaite.

Erakonna üks olulisem valimislubadus on samasooliste partnerluse seadustamine. Tõepoolest võiks poliitik leida palju põhjuseid, miks traditsiooniliselt pigem konservatiivsete vaadetega katoliiklikus Leedus seda mitte põhisõnumiks valida.

"30 aastat tagasi oli see teema kuskil varjus, keegi ei tahtnud sellega tegeleda ega neid probleeme lahendada. Aga nüüd on juba 2020. aasta ja 21. sajand on kohal. Me peame kõiki inimesi hästi vastu võtma. Eriti Euroopa Liidus ei ole enam palju riike alles jäänud, kus samasooliste partnerlus ei oleks lubatud. Leedu on nende hulgas ja me tahame seda muuta. Me tahame, et Leedu inimesed saaksid õnnelikumalt elada. Sellepärast on see nii oluline," selgitas Armonaite.

"Ja see on ühtlasi küsimus inimõigustest kui liberaalse demokraatia laiemast kontseptsioonist. Vähemuste õiguste austamine on liberaalse demokraatia nurgakivi ja sellepärast tuleb siin võtta juhtroll," lisas ta.

"Välisilm" ähvardas Armonaitet Eesti näitega, kus kooseluseaduse rakendussätted on siiani vastu võtmata ja teema on jätkuvalt vihase võitluse tanner.

"Õppides Eesti olukorrast, võiksime me jõuda laiema konsensuseni poliitmaastikul. Ma tean, et on vastuolevad poliitikud, ees seisab palju viha ja juba praegu mõned poliitikud ja ka parteid nagu Põllumeeste ja Roheliste Liit kasutavad seda meie vastu. Aga ma arvan, et positiivsus ja kõigi hästi vastu võtmine on hea suhtumine ja inimesed võiksid sellistesse püüdlustesse rohkem uskuda. Ma olen optimist ja ma loodan, et parlamendis on rohkem poliitikuid, kes toetavad seda seadust. Ja õppides Eesti kogemusest, tuleks seadus ja selle rakendussätted vastu võtta korraga," rääkis Armonaite.

Samasooliste kooselu ei ole Vabaduspartei ainus valimislubadus. Palju tähelepanu on pälvinud kanepi seadustamise püüd, mida Armonaite põhjendab sooviga tuua see meelemürk mustalt turult välja ja muuta seeläbi paremini kontrollitavaks.

Suur teema on partei jaoks haridus ja teadus.

"Meie poliitilises programmis on sihiks programmeerimine kui neljas keel. Ja seda ei tule õpetada üksnes kui eraldi ainet, vaid seda tuleks rakendada kõikides ainetes muusikast, matemaatika ja ajalooni. See on väga oluline. Ja me peame investeerima rohkem teadus- ja arendustegevusse. Praegu on see 1,9 protsenti Leedus, meie eesmärk on kolm protsenti, Euroopa Liidu keskmine on kaks protsenti. Aga kui me tahame toota nutikamaid tooteid ja anda oma inimestele võimalus rohkem teenida, siis tuleb sellesse panustada," rääkis Armonaite.

Kas noorel parteil õnnestub oma ideid teostama hakata või mitte, selgub peagi koalitsioonikõneluste käigus.