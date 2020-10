Eesti valitsus hakkab Leedu kõrgeid nakatumisnäitajaid arutama

Reinsalu ütles ERR-ile, et teisipäevasel valitsuse nõupidamisel on plaanis Leedu olukorrast rääkida. "Me arutame olukorda, mingit kindlat otsust veel pole. Aga selge on see, et Leedus on kiire nakatumise faas /---/ ja ma rõhutan üle, et igasugune välismaal reisimine pole mõistlik," sõnas Reinsalu.

Välisminister selgitas, et Balti riikide ja Soome vahelise liikumisvabaduse säilitamine on väärtus omaette ja täiendavad otsused selles valdkonnas ei tule kindlasti kergekäeliselt.

"Oleme riikidega kokkuleppinud, et ei piira kuidagi töö- ja õpirännet. Ehk need, kes n-ö asja pärast liiguvad, neil takistusi pole," ütles Reinsalu.

Ta rõhutas, et nn Balti mulli liikumisvabadus on väga oluline nii majanduslikult kui ka inimlikult.

"Tulevikku vaadates ma väga tahaks näha, et saavutame ka kokkuleppe turvalise mudeli osas, mis võtab arvesse kiireid viiruspuhanguid, aga et saaksime liikumisvabaduse säilitada," sõnas minister.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles ERR-ile, et terviseamet on jätkuvalt seisukohal, et reisida tuleks ainult äärmise vajaduse juures.

"Elu peab jätkuma, kui on tõesti töö või perekondlikud asjad, mis on vältimatud, siis peab lihtsalt minema. Aga sellised lõbureisid, kas see on Leedu, kas see on Türgi, kas see on Saksamaa, selliseid reisid tuleks edasi lükata," sõnas Kingsepp.

Valitsus otsustas 15. oktoobril et olukordades, kus riikide nakatumisnäitaja on suurem kui 1,1-kordne Eesti keskmine või üle 50, saab ilma eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse tulla Lätist, Leedust või Soomest juhul, kui inimene on teinud 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Seejuures tuleb arvestada, et inimene ei tohi olla viimasel kahel nädalal reisinud väljapoole Balti riike ja Soomet.

Eestist Lätti, Leetu või Soome reisides ning riiki tagasi tulles, võib koroonaviiruse testi teha ka kodumaal ja negatiivse tulemuse korral võib naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

Lätist, Leedust ja Soomest tulles jäi kehtima ka erand, mille korral Eestisse reisimisel ei tule haigustunnusteta inimesel eneseisolatsiooni jääda ega testi teha viiel juhul: kui Eestisse tullakse töötama, õppima, tervishoiuasutusse, vältimatutel perekondlikel põhjustel või transiidi tõttu.

Uus regulatsioon hakkas kehtima 19. oktoobrist.