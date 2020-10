Euroopa haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse (ECDC) kutsus reedel riikide valitsusi üles astuma koheselt otsustavaid samme koroonaviiruse leviku peatamiseks, et ära hoida tervishoiusüsteemide ülekoormamine COVID-19 patsientidega. Euroopa Majanduspiirkonna riikidest ainult kuues - Eestis, Soomes, Kreekas, Küprosel, Norras ja Liechtensteinis on epidemioloogiline olukord stabiilne, märkis ECDC.

"Mõju, mida avaldab surve tervishoiusüsteemidele ja viirusesurmad, tuleb üha selgemalt esile. Viiruse laia leviku tõttu muutub haavatavate inimeste kaitsmine üha raskemaks," ütles ECDC direktor Andrea Ammon. "Vajalik on avaliku võimu jõuline tegutsemine, et pöörata tagasi tervishusüsteemi ohustav ülekoormus," lisas Ammon.

ECDC reedel avaldatud uuendatud riskihinnangus öeldakse, et rahvastiku ohustatus koroonaviirusest on endiselt kõrge, kuna immuunsuse on enamikes piirkondades saavutanud alla 15 protsendi elanikest ning surmade arv on juba rohkem kui kuu jooksul kasvanud.

Neljapäeval teatasid Hispaania ja Prantsusmaa rekordiliselt suurest nakatunute arvust ööpäevas - vastavalt ligi 21 000 ja 41 600 uut viirusekandjat ning hinnangute kohaselt võis nakatunute koguarv Prantsusmaal reedel ületada ühe miljoni piiri. Reedel teatasid uutest nakatumise rekorditest ka Poola, Leedu ja Läti.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles reedel, et tegelik COVID-19 juhtumite arv võib riigis ületada juba kolme miljonit, pandeemia algusest saadik on riigis ametlikult registreeritud 1,09 miljonit nakatunut.